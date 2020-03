Nagykanizsán és Zalaegerszegen is járt a koronavírusos marokkói miniszter

Zala megyében is járt az a koronavírusos marokkói miniszter, aki többek között Pintér Sándorral is találkozott - derült ki a zalaegerszegi polgármester Facebook-bejegyzéséből.

A fideszes Balaicz Zoltán azt írja, hogy a marokkói miniszter Zalaegerszegen és Nagykanizsán is járt:

Nagykanizsán a Hydrofilt Kft. üzemét látogatta meg, Zalaegerszegen pedig a járműipari tesztpályát tekintette meg. A városban nem járt, a városvezetéssel nem találkozott. A tesztpályán öt személlyel volt kontaktusa látogatása során. Valamennyi érintett karanténba került, mind az öt fő átesett a teszten és mindannyian rendben vannak.

Ahogy megírtuk, Abdelkader Amara múlt héten Magyarországon járt, szombaton pedig azt közölte a marokkói média, hogy a politikus koronavírustesztje pozitív lett. A közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a miniszter éppen hazatért európai tárgyalásairól, és nem érezte jól magát, fejfájásra és váratlan levertségre panaszkodott. Ezután végeztek rajta tesztet.

A miniszter március 12-én kormányülésen vett részt, írják a helyi lapok, most viszont 14 napos otthoni karanténba megy. Amara a hét elején Magyarországon tett látogatást európai útjának utolsó állomásaként, ahol Mosóczi Lászlóval, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával tárgyalt, és kezet fogott Pintér Sándor belügyminiszterrel is.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos azóta már bejentette: Pintér Sándor első tesztje negatív lett, rajta kívül egyébként még 41 kontaktszemélyt teszteltek, az ő tesztjeik is negatív eredményt hoztak.

A miniszter látogatásáról készült Facebook-beszámolók szerint Amara volt a Balatonnál is, a Dunánál pedig gátat tekintett meg, és számos céggel került kapcsolatba. Egyebek mellett a szentendrei önkormányzat is jelezte Facebookon, hogy a településen járt a marokkói politikus, aki ott is többekkel találkozott. Amara látogatása miatt március 15-én a városházát is fertőtlenítették a településen.