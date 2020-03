Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Volán is

Rendkívüli intézkedések vezet be a Volán a járvány miatt, írja az MTI. Ennek értelmében az elővárosi és regionális forgalomban közlekedő járatokon az első ajtót csak azok használhatják felszállásra, akik jegyet akarnak venni, a bérleteseknek a hátsó ajtót kell használni.

Változik a csomagkezelés rendje is, a csomagteret ugyan a buszvezető nyitja és zárja, de a csomagokat az utasoknak kell be- és kitenni.

Zárva tartanak a buszpályaudvarokon a menetrendi információs pontok is, az egyedüli kivételt az Utazási Centrum jelenti a Népligetnél, de telefonon továbbra folyik az utastájékoztatás. Ezenkívül március 31. után is elfogadják a 2019/2020-as tanév első féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat is.

Az állomásokat és buszokat fokozottan tisztítja a Volán, az autóbuszokon vírusölő szerrel tisztítják a padlót és a kapaszkodókat, folyamatosan kézfertőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket.

A Volán közlekedési menetrendje a jelenlegi állás szerint változatlan,

de a volanbusz.hu/koronavirus oldalon tájékoztatják az utasokat, ha változik a menetrend vagy a jegyvásárlás a szolgáltatásra.

Az Index is megírta, hogy átmenetileg mindössze havi 100 forintba kerül majd a Mol Bubi közbringarendszere, és emellett bevezetik az MTI szerint az egyszerűbb, online regisztrációt is. Ez azt jelenti, hogy

keddtől nem szükséges személyes ügyintézés a közbringarendszer használatához.

Akiknek már van jegye vagy bérlete, azok az érvényesség lejárta után válthatnak a 100 forintos csomagra.