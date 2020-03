A Ryanair és az Aeroflot is törli járatainak egy részét a vírus miatt

Felfüggeszti járatait egy hétre az Aeroflot, törli útjainak egy részét a Ryanair, írja az MTI és a Reuters.

Az Aeroflot orosz légitársaság szerdán közölte, hogy hétfőtől kezdve egy hétre felfüggesztik budapesti járataikat a koronavírus miatt. Az Aeroflot a koronavírus miatt külföldön rekedt orosz állampolgárok hazaszállítására helyez hangsúlyt, a légitársaság más európai fővárosok mellett Budapestet is olyan célállomásként nevezte meg, ahová alapvetően az orosz utasok hazaszállítására küld gépeket. Brüsszelbe, Szófiába, Londonba, Berlinbe, vagy például Stockholmba és Párizsba azonban továbbra is repülnek.

A jegyek visszatérítéséről Facebookon azt írták, hogy a korlátozások alá eső járatokra váltott jegyek árát december 31-ig visszatérítik, de az utasok év végéig díjmentesen át is tehetik repülésüket egy új időpontra.

Szintén szerdán jelentette be a Ryanair is, hogy március 24-től törlik járatainak jelentős részét, elsősorban a Nagy-Britannia és Írország közötti járatokat tartják meg, hogy segíteni tudják a két ország közti összeköttetést. A légitársaság akár 80%-ra is csökkentheti kapacitását a következő hónapokban.

A két légitársasághoz hasonlóan a Wizz Air is ma jelentette be, hogy több járatát törli a 2020. március 21. és április 10. közti járatokat Budapest, Debrecen és Málta között.