Koronavírus: Nincs más hátra, a kormánynak bele kell nyúlni a zsebébe!

Annak ellenére, hogy egy válsághelyzetben értelemszerűen a kormány kezében van a gyeplő, az ellenzéki pártok is igyekeznek konstruktívan, de mégis a saját véleménykülönbségüket kidomborítva megjelenni. A koronavírussal kapcsolatos szerdai kormányzati megnyilvánulásokra – az Operatív Törzs tájékoztatójára, és főként Orbán Viktor válságenyhítő gazdasági intézkedéscsomagjára is szinte minden párt reagált, illetve kiegészítette azt.

Momentum: Végre normális párbeszédet folytat az Operatív Törzs!

A Momentum részéről Donáth anna EP-képviselő elismerően írta,

Helyes és szükséges döntéseket jelentettek be az Operatív Törzs tegnapi tájékoztatóján. Nagy előrelépés, hogy végre bővülhet a tesztlaborok köre és az elvégzett tesztek száma.

És külön kiemelte azt, hogy

Ma az Operatív Törzs láthatóan törekedett arra, hogy arrogancia helyett párbeszédet folytasson.

MSZP: Orbán megvalósította a szocialisták elképzeléseit

Az MSZP Orbán Viktor szerdai bejelentését méltatta, mivel

minden olyan kormányzati intézkedést támogatni tudunk, és támogatni fogunk, amely a koronavírus terjedésének akadályozását szolgálja, és amely a koronavírus-járvány nyomán kialakuló gazdasági és társadalmi válság hatásait mérsékli.

A párt közleményében külön kiemelte, hogy a kormány „döntésével az MSZP több javaslatát is megfogadta” - például a hiteltörlesztések felfüggesztését, valamint a járulékfizetések részleges felfüggesztését.

DE:

A párt szerint a meghozott intézkedések ugyanakkor nem elegendőek, hiszen azokat a gazdaság más szektoraira is ki kell terjeszteni, ezért az elbocsátási moratóriumtól a munkanélküli ellátás időtartamának megnövelésén át a nyugdíjemelésig egy sor más szociális követelést megfogalmazott.

Jobbik: Orbán megvalósította a Jobbik elképzeléseit

Jakab Péter, a Jobbik elnöke is pontosan ugyanazt találta elismerésre méltónak Orbán bejelentéseiben, amit az MSZP, ugyanis az egykori szélsőjobboldali párt is kezdeményezte már a hiteltörlesztési moratóriumot. A Jobbik ezen felül hatósági árat vezetne be a fertőtlenítőkre és a szájmaszkra, és „megfontolná” az ármaximálást az alapvető élelmiszerekre is.

Gyurcsány: Bele kell nyúlni a zsebbe, életben kell tartani a cégeket!

Szerda este Gyurcsány Ferenc kissé náthás hangon reagált Orbán bejelentéseire (szintén egy élő Facebook-videóban). A DK elnöke szerint valóban régen találkoztunk utoljára ilyen összetett helyzettel, és „vitatkozni lehet, veszekedni nem érdemes”. Gyurcsány szerint ma az egészségügyi kérdések mellett a legfontosabb a

Bele kell nyúlni a zsebbe, senki nem fogja bántani a kormányokat a költekezést.

És ha túl vagyunk ezen az átkozott időszakon, akkor visszatérhetnek a dolgok a rendes kerékvágásba. Most konkrétan „életben kell tartani a cégeket”, ezért egy bérkompenzációs alapból kell kipótolni a válságba került szektorokban kieső béreket.

Dobrev Klára nem reagált, hanem akciózott; délelőtti videójában felelevenítette, több mint 40 egészségügyi dolgozó került karanténba azért, mert nem volt megfelelő védőfelszerelése. Ezért a DK politikusa „komoly utánajárással” több száz FFP3-as (részecskeszűrős) maszkot akart vásárolni, de csak húszat tudott beszerezni, amit néhány aktivista kíséretében el is vitt a Szent László kórházba, hogy a „frontvonalban harcolókat” segítse.

Azt hiszem, a kormány kicsit cserben hagyta őket, remélem összeszedi magát ; de tudják, az ország mellettük van.

Mi Hazánk: Ingyenes telefont az időseknek!

A kormányközeli szélsőjobboldali párt szerdán azzal a kezdeményezéssel rukkolt elő, hogy

a hatóságok kötelezzék arra a telekommunikációs cégeket, hogy az idősek számára tegyék ingyenessé telefonszolgáltatásaikat.

LMP-tagok online korrepetálást vállalnak

A Lehet Más a Politika részéről Keresztes László Lóránt reagált Orbán bejelentéseire, de a párt elnöke reakciójában inkább saját javaslatokat fogalmazott meg; például

egyszer használatos kesztyűk kihelyezését szorgalmazta a boltokba,

javasolta a kiskereskedelem áthelyezését a nyitott piacokra (melyeket a kormány a járványveszély miatt betiltott), vagy ha ilyen nincs, akkor az új, szigorúan szabályozott piacok létesítését kezdeményezi nyitott helyekre, például az amúgy is használaton kívüli focipályákra

az egészségügyi- és szociális szektorban pedig 30-50 százalékos azonnali béremelést javasol.

A párt azt is bejelentette, hogy tagjai – akik között van biológus, geográfus, fizikus, biokémikus és magyartanár végzettségű is -

online korrepetálást vállalnak a távoktatás ideje alatt.

Ellenzéki Nők: még több szűrést, még több védőfelszerelést!

Az ellenzéki pártokon kívül szerdán egy ellenzéki nőkből álló All-Star-csapat is nyílt levélben szólította meg a kormányt, hogy a WHO – valóban nagyon fontos ajánlásának megfelelően -

haladéktalanul vásároljon szükséges, előírásoknak megfelelő védőfelszerelést és elégséges számú vírustesztet, gondoskodjon az azonnali szállításról.

Mivel Magyarországon még az erősen fertőzésgyanús eseteket sem tesztelik le, az egészségügyi dolgozók rendre túl későn tudják meg, hogy koronavírusos esettel volt dolguk, megfelelő védőöltözet híján pedig mindenki, aki kapcsolatba került a beteggel, karanténba kerül. És hogy Szél Bernadettől Vadai Ágnesen át Potocskáné Kőrösi Anitáig miért pont nők álltak össze a követelés megfogalmazására? Érvelésük szerint azért, mert

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az egészségügyi szakdolgozók többsége nő, sok köztük az egyedülálló édesanya, akikre így is rendkívül sok teher hárul a járvány idején.

