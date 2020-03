A szakszervezet szerint a Volánbusz nem tesz meg mindent a koronavírus-járvány ellen

Egyértelművé vált, hogy a VOLÁNBUSZ felső vezetése képtelen a koronavírus által előállt problémákat, naprakészen kezelni

- írja a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) pénteki közleményében. A szakszervezet azt nehezményezni, hogy a vállalat a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként nem vezette be a nyári tanszüneti menetrendet, a helyközi járatokon továbbra is megengedett az első ajtós felszállás, a vezetők nincsenek elkordonozva, mint a BKV buszain.

A BKV járatain múlt héten vezették be a KDSZSZ által hiányolt korlátozó intézkedéseket, Karácsony Gergely főpolgármester pedig csütörtökön jelentette be, hogy a BKV átáll a nyári menetrendre. Pénteki bejelentés, hogy gumikesztyűt kapnak a BKV járművezetői, akiknek hétfőtől megkezdik a kézfertőtlenítők kiosztását is.

A szakszervezet azt is felrója a Volánbusz vezetésének, hogy nem biztosítanak védőfelszerelést a vezetőknek, nincs elég vegyszer kézfertőtlenítéshez és az utastér fertőtlenítéséhez. Az éles hangvételű közleményben a szakszervezet alkalmatlannak nevezi a Volánbusz vezetőségét.

Ugyanakkor a Volánbusz az általa üzemeltetett Voláninform Facebook-oldalon közli a koronvírus-járvánnyal kapcsolatos információkat, menetrend-változásokat. Az oldalon több települést is említenek, ahol a járványhelyzetre tekintettel egyáltalán nem vagy ritkábban közlekednek egyes járatok.

Megkérdeztük a Volánbuszt , mit gondolnak a szakszervezet kritikájáról, mi igaz a közleményben felsorolt hiányosságokból. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

