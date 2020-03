Fővárosi nagyberuházások: hivatalosan nem rekedt meg semmi

Hivatalosan nem rekedt meg semmi egyelőre - mondta az Indexnek Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője arra a kérdésre, hogy folytatódnak-e a tervezett budapesti nagyberuházások a koronavírus-járvány ellenére is.

Mint hozzátette, a HÉV járműbeszerzés előkészítése véghajrában van, az 5-ös metró tervezésének közbeszerzése zajlik, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntései megjelentek a múlt heti hivatalos értesítőben. A kormány-főváros egyeztetési grémium következő ülése húsvét után lesz elvileg.

Vitézy közölte, hogy a HÉV-projektek nagyrészt uniós forrásokból mennek, ezeket nem valószínű hogy érintené bármilyen, a járvány miatti későbbi hazai forrásátcsoportosítás. A BFK vezetője elmondta, hogy a Déli Körvasút projekt is halad, csütörtökön írták ki a tervezést az új népligeti megállóra.

Mint Vitézy a részletekről a közösségi oldalán írja, a Déli Körvasútnál a budai szakaszokon már az építési engedélyek megszerzésénél tartanak, a szakasz pesti végén pedig az új, Üllői út keresztezésénél építendő állomás tervezése kezdődhet meg. Az új vasúti megálló az M3 metró és a Déli Körvasúton közlekedő vonatok közötti átszállási lehetőséget teremti meg. Ez a rövid összefoglaló videó a Körvasút projekt lényegéről szól:

A tervek szerint a Népligetnél két középperonnal terveztetik az új megállót, ami lehetővé teszi, hogy a Déli Körvasúton a nyugati agglomerációból érkező, Kelenföld-Nádorkert-Közvágóhíd érintésével közlekedő elővárosi vonatok megállhassanak Népligetnél és innen a jövőben, a menetrendtől függően három irányba is továbbhaladhassanak:

Kőbánya-Kispest felé a 100a ceglédi vasútvonalra és ennek tervezett új leágazásán a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre;

a Keleti pályaudvarra az 1. számú vasútvonalon;

Kőbánya felső felé és onnan akár a 80a vasútvonalra Pécel-Hatvan felé, akár a külső körvasúton Újpalota és az északi összekötő hídon Piliscsaba felé.

Az új megállóban a Déli Körvasúton közlekedő távolsági vonatok is megállhatnak majd. Emellett az új Népliget megálló lifttel fog kapcsolódni az M3 metró Ecseri úti állomásához. Az új metrókijárat és a vasúti megálló között közvetlen, fedett gyalogos utat terveznek a fővárossal és a X. kerülettel közösen.

Főváros: A 3-as metró felújítása nem állhat meg, a többit át kell gondolni

Kerestük a fővárosi önkormányzatot is, hogy érinti a koronavírus-járvány a főváros következő hónapokra tervezett nagyberuházásait, valamint a tervezett útfelújításokat, egyéb kisebb fejlesztéseket. Elhalasztják-e esetleg a rendkívüli helyzetre tekintettel a Lánchíd felújítását (23,4 milliárd forint), vagy a 3-as metró felújításának folytatását (17 milliárd forint), akár a tervezett útfelújításokat (7 milliárd forint), illetve a fővárosi intézmények (szociális és kulturális intézmények) felújítását (2 milliárd forint). Valamint megkérdeztük, készül-e valamilyen vészköltségvetés a járványra tekintettel, és hogy különítenek-e el összegeket a járvány miatt felmerülő költségekre.

A témában annyi hangzott el Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettestől a csütörtök délutáni főpolgármesteri tájékoztatón, hogy a fővárosi cégek dolgozóinak béreit mindenképpen fizetni fogja a főváros, pedig a cégek működési költségei nőttek - például a BKV jegyárbevétele is jelentősen csökkent a visszaesett utasforgalom miatt. A költségek tehát növekednek, a bevételek csökkennek, és egyelőre vizsgálják, hogy a fejlesztésekkel mit tudnak kezdeni, tette hozzá.

A tájékoztató után részletesebb válaszokat is adott lapunknak Kiss Ambrus. Eszerint a nagyberuházásokat darabra át kell nézni, és azzal is számolni kell, hogy kormánypénzek is vannak egyik-másik mögött. A főpolgármester-helyettes szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának összehívása nincs napirenden.

A főváros általános költségvetési tartaléka 7 milliárd forint, ez mozgósítható a járvány elleni védekezésre. Kiss hozzátette: a 3-as metró felújítása nem áll meg, de minden más beruházás esetén át kell gondolni a folytatást. Végül leszögezte:

Most a járvány elleni védekezésre koncentrálunk, minden más csak ezután következik.

