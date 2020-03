Változhat az érettségi menete

Interjút adott az Inforádiónak az Emmi köznevelésért felelős államtitkára, Maruzsa Zoltán, a téma természetesen a koronavírus-terjedés miatt hétfőtől elrendelt távoktatás volt. Maruzsa az Aréna című műsorban elmondta, hogy tapasztalataik szerint az átálláshoz elég volt egy-két nap, és az eredményekből úgy tűnik, egyáltalán nem vállalkoztak lehetetlen feladatra. Úgy tudja, a tanárok is jól fogadták az új rendszert, pontosabban:

Ez egyelőre nem egy reprezentatív felmérés, visszajelzés az ügyről, de azt tapasztaljuk, hogy boldogság van szerte a rendszerben. Akikkel beszélünk, akiket kérdezünk, azt mondják, hogy 'a kollégák felzárkóztak a feladathoz.'

Az államtitkár szerint a digitális munkarendszerhez fejlesztett KRÉTA-rendszer is jól működik, ahogyan a szeptemberi indulásra szánt digitális tankönyvek is használhatónak bizonyultak idáig.

A számonkérés, feleltetés is megoldható online

– tette hozzá. Maruzsa szerint egy ilyen radikális lépést az oktatásban soha, senki nem mert volna meglépni, azonban ez a kényszer szülte helyzet szemléletváltáshoz vezethet. Hozzátette: vannak települések, ahol a tananyagot postán küldik ki, azoknak pedig, akik kérik, biztosítják a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.

Az érettségi előtt még a középiskolai beiratkozásról beszélt, és azt mondta, elképzelhető, hogy akár júniusig elhalasztják azt, az érettségiről pedig úgy nyilatkozott, hogy a kormány oktatási akciócsoportja már

dolgozik az érettségi lebonyolításának különböző forgatókönyvein.

Úgy véli, ha a járvány mérsékelten terjed tovább, akkor akár több tantermet használva az eddigi szabályok szerint is megtarthatóak a vizsgák, ha azonban a helyzet romlana, több lehetőség is van. „[...] nyilván szóba jöhet mind az időbeni eltolás, mind pedig egyéb oktatási-, levezetési megoldások. [...] "Azért nem szeretnék erről pedig most több konkrétumot mondani, mert kellő időben a kormány erre nézve meg fogja hozni a döntéseket. Egyelőre minden érettségizőnek azt tanácsolom, hogy a felkészülésre fókuszáljon. És természetesen kezelni fogjuk úgy a helyzetet, ahogyan a körülmények ezt lehetővé teszik” – mondta.

Maruzsa hozzátette: a módosított NAT-ot mindenképpen bevezetik szeptemberben, meglátása szerint pedig a pedagógusoknak a kialakult helyzetben több szabadideje van, így van lehetőségük elvégezni az alaptantervvel kapcsolatos feladatokat.

