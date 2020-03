Országos tisztifőorvos: Nem zárjuk be az időseket

Pénteken először tartott újságírók nélkül online tájékoztatást az operatív törzs, melyen Müller Cecília országos tisztifőorvos, Lakatos Tibor ezredes és Ruszin Romulusz dandártábornok beszélt. Az újságíróknak a kérdéseket két órával a délutáni sajtótájékoztató előtt kellett elküldeni az operatív törzsnek.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 85 főre emelkedett a koronavírusos megbetegedések száma, ketten pedig elhunytak. Egy 68 éves és egy 78 éves férfi halt meg, ők több, másfajta krónikus betegségben is szenvedtek. Müller újra hangsúlyozta: az idősek, 65 év felettiek

maradjanak otthonukban!

Ugyanezek a szabályok vonatkoznak azokra a fiatalokra, akik immunhiányos vagy krónikus megbetegedésben szenvednek. Mint mondta, a fiatalok is elkapják a betegséget, de ők általában néhány nap alatt túl lehetnek rajta. Házi karantén esetében pedig az érintetteknek kötelező otthon maradni.

Ismét kérte, hogy

a fiatalok ne bulizzanak;

a külföldről hazatérő állampolgárok vonuljanak házi karanténba;

a munkavállalók használják ki a home office lehetőségét;

a nyugdíjasok pedig maradjanak otthon.

Ferihegyen 42-en vesztegelnek

Lakatos Tibor ezredes arról beszélt, hogy a Magyarországra belépő forgalomban a határokon már nincsenek komolyabb fennakadások. 35 kilométer hosszú kocsisor torlódott fel viszont Csanádpalotánál. Itt a rendőrök vizet osztanak a várakozóknak.

A BUDAPESTI LISZT FERENC REPTÉREN JELENLEG 42-EN VÁRAKOZNAK.

Ők arra várnak, hogy tranzitutasként elhagyhassák az országot, vagy egyedi engedély esetén beléphessenek Magyarországra. A körülmények elviselése érdekében ágyakat, számítógépeket kaptak.

Jelenleg 3506-an vannak hatósági házi karanténban, de sok a szabálytalankodó, mondta az ezredes. 13 ezernél többször ellenőrizték, 69 esetben szabálytalanságot állapítottak meg. 58 esetben pedig szabálysértési feljelentést is tettek. Az üzletek bezárásával kapcsolatban elmondta, ott is folyamatosan ellenőriznek a rendőrök, 3 főt figyelmeztettek, 7-szer figyelmeztettek, illetve 9 alkalommal feljelentést is tettek a rendőrök.

Egyre több a visszaélés is, Somogy megyében elfogtak egy nőt, aki az ÁNTSZ munkatársának kiadva magát több millió forintot akart kicsikarni azért, hogy koronavírussal kapcsolatos fertőtlenítést végezzen. A rendőrség március 19-ig összesen 47 eljárást indított és 22 gyanúsítottat hallgatott ki.

A honvédség is beszáll

Mától 71 létfontosságú vállaltnál megkezdődött a honvédelmi törzsek működése is. Ruszin Romulusz dandártábornok elmondta, hogy péntektől azokban a helyőrségekben, ahol állandó laktanyák vannak, találkozhatunk katonákkal is, akik a rendőrség munkáját is segítik az utcán és a határvédelemben egyaránt.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ezután közölte, hogy több száz kérdés érkezett az újságíróktól, melyeket tipizáltak. A kérdéseket ő tette fel az operatív törzs tagjainak. Többen érdeklődtek az elhunyt betegekről, akikről Müller Cecília csak annyit közölt, hogy mindhárman férfiak, más betegségekben is szenvedtek, és mindhárman 65 év felettiek.

444: járvány melyik szakaszában tartják szükségesnek hogy területi adatokat is közöljenek a fertőzöttekről? Müller erre a kérdésre ma is csak annyit mondott, hogy a területi adatok a rendelkezésükre állnak, elmondható, hogy az ország minden területéről vannak már fertőzöttek.

Müller erre a kérdésre ma is csak annyit mondott, hogy a területi adatok a rendelkezésükre állnak, elmondható, hogy az ország minden területéről vannak már fertőzöttek. Magyar Hírlap: Mi a különbség a hatósági karantén és az önkéntes karantén között? Hatósági karantén kötelező, következményekkel jár. Önkéntes karantén olyan jogkövető magatartás az állampolgárok részéről, amit a személy önként visel, válaszolta Müller.

Hatósági karantén kötelező, következményekkel jár. Önkéntes karantén olyan jogkövető magatartás az állampolgárok részéről, amit a személy önként visel, válaszolta Müller. TV2: Terveznek-e intézkedést bevezetni annak érdekében, hogy otthon maradjanak az idősek? Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy „nem zárjuk be az idős embereket, de újra és újra megkérdjük őket, hogy maradjanak otthon! Nyissanak ablakot, ha családi házban laknak, „a kertecskében tartózkodhatnak”.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy „nem zárjuk be az idős embereket, de újra és újra megkérdjük őket, hogy maradjanak otthon! Nyissanak ablakot, ha családi házban laknak, „a kertecskében tartózkodhatnak”. Népszava: Az országban hány helyen terveznek karanténkórházakat kialakítani? Lakatos javította a megnevezést, és elmondta, hogy úgynevezett elhelyezési objektumokat alakítottak ki, ahová azokat helyezik el, akik már nem férnének el a kórházakban. Ezek használaton kívüli üdülők, rendőrségi objektumok.

Lakatos javította a megnevezést, és elmondta, hogy úgynevezett elhelyezési objektumokat alakítottak ki, ahová azokat helyezik el, akik már nem férnének el a kórházakban. Ezek használaton kívüli üdülők, rendőrségi objektumok. ATV, Blikk: A maszkokkal kapcsolatban a szakemberek arról panaszkodnak, hogy nincs elég védőfelszerelés. Miért nincs még mindig a vírus ellen védő FFP3 maszkjuk legalább az egészségügyi dolgozóknak? Egészséges embernek nincs szüksége maszkra, mondta Müller. Hozzátette: a sebészi maszkokat használják az egészségügyben dolgozók is. Speciális FFP3 maszk pedig akkor szükséges, ha bizonyítottan pozitív beteget látnak el ezek az egészségügyi dolgozók. Folyamatos a gyártás, és jó hír, hogy az alapanyagok beérkeztek. Lakatos ehhez hozzátette, hogy holnap is érkezik egy szállítmány.

Egészséges embernek nincs szüksége maszkra, mondta Müller. Hozzátette: a sebészi maszkokat használják az egészségügyben dolgozók is. Speciális FFP3 maszk pedig akkor szükséges, ha bizonyítottan pozitív beteget látnak el ezek az egészségügyi dolgozók. Folyamatos a gyártás, és jó hír, hogy az alapanyagok beérkeztek. Lakatos ehhez hozzátette, hogy holnap is érkezik egy szállítmány. BBC: Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az újságírókra, mint az állampolgárokra? Lakatos erre úgy reagált, hogy addig tudják garantálni az újságírók szabad mozgását, amíg mindenki másért. Az újságírók saját belátására bízzák, hogy milyen megelőző intézkedéseket tesznek. Lakatos felkérte az újságírókat, gondolják át, hova mennek, és csak a legszükségesebb esetekben utazzanak, de Magyarországon továbbra nincs korlátozó intézkedés, és nem is tervezik bevezetni.

Lakatos erre úgy reagált, hogy addig tudják garantálni az újságírók szabad mozgását, amíg mindenki másért. Az újságírók saját belátására bízzák, hogy milyen megelőző intézkedéseket tesznek. Lakatos felkérte az újságírókat, gondolják át, hova mennek, és csak a legszükségesebb esetekben utazzanak, de Magyarországon továbbra nincs korlátozó intézkedés, és nem is tervezik bevezetni. Tervezik-e a nemzeti közművek, hogy nem olvassák le a fogyasztói órákat? Lakatos elmondta, hogy már döntés született arról, hogy felfüggesztik a tartozás miatti vízkorlátozást is.

Az Index is több kérdést küldött az operatív törzsnek, többek között szerettük volna megtudni, hogy miért nem tesztelik annak a 13 éves diáknak az osztálytársait és tanárait, akiről a héten derült ki, hogy koronavírusos, de erre a sajtótájékoztatón és egyelőre írásban sem kaptunk választ.

Koronavírus: az operatív törzs első virtuális tájékoztatója

Ezeket kérdezte az Index

Igaz, hogy van már egy 13 éves igazolt koronavírusos beteg is?

Miért nem végeznek tesztet a hetedikes diák osztálytársain és tanárain?

Információnk szerint az érintett, belvárosi általános iskolában jelenleg is folyik a fertőtlenítés, cáfolják vagy erősítsék meg ezt az értesülést!

A megemelt tesztelési kapacitás konkrétan mit jelent: hány vírusteszt elvégzésére képes a kijelölt 7 hatósági labor és az NNK eddigi laborja együttesen, naponta?

Egyre több kismama jelzi, hogy az orvos már tájékoztatta arról, hogy nem lehet bent a kórházakban az apa a szülésnél meg az azt megelőző sok órában. Müller Cecília országos tisztifőorvos a héten azt mondta, hogy ez kizárt, ha egészséges az apa, akkor bent lehet, joga van ehhez. A János kórházban már bevezették az apák nélküli szülést, a Margit kórházban is ez a terv. Szóval mi ezzel a helyzet pontosan?

Milyen esetszám esetén javasolja az operatív törzs a kijárási tilalom bármely formájának bevezetését?

Az igaz, hogy a stratégiailag fontos kereskedelmi cégek, áruházláncok (élelmiszer, drogéria, stb.) már kaptak kormányzati utasítást arra, hogy állítsák ki dolgozóiknak azt a munkáltatói igazolást, amely később biztosítja a közterületen való mozgásukat? Adtak bármely vállalatnak ilyen utasítást?

Mikorra tervezik a kijárási tilalom életbe léptetését, és az minden korosztályra vonatkozik-e majd ez?

Javasolja-e az operatív törzs a kormánynak a hatósági árkorlátozások bevezetését az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és egészségügyi védőfelszerelések, valamint az alapvető higiéniás termékek esetén, hogy a rászorulók is hozzájussanak ezekhez?

Tervezi-e a kormány a kisvállalkozóknak juttatott átmeneti mentességet a járulék- és adófizetés alól?

A nagycsaládosok kapnak-e külön támogatást, ahol a sok gyerek miatt van, hogy mindkét szülő kiesik a munkából a távoktatás miatt?

A tartós betegek felülvizsgálata leállt, az államkincstár pedig azt mondja, hogy igazolás nélkül nem hosszabbítják meg a jogosultságot (emelt összegű családi pótlék, utazási kedvezmény, közgyógyellátás stb.). A lejáró hivatalos okmányokhoz hasonlóan tervezik-e ezek érvényességének kiterjesztését?

(Borítókép: Az operatív törzs mai virtuális sajtótájékoztatója. Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook)

