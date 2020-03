Orbán: Hat súlyos beteg van a koronavírus-fertőzöttek között és hét gyógyult

Még mindig nem léptünk át a tömeges megbetegedések időszakába, de be fog következni, mondta Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth rádióban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, ahol azt is elmondta, 6 súlyos beteg van a koronavírus-fertőzöttek között, és hét gyógyult.

Nagyon sok okos orvos van Magyarországon, egészen felvillanyozó, hogy ennyi jó koponya jön megy egy 10 milliós országban, mondta Orbán, és hozzátette, ők még óvatosak, kevés az esetszám, amit ellenőrizni tudtak. Így nincs elég támpont egyelőre, hogy biztosan tudjuk megmondani, a különböző korcsoportra milyen következménnyel jár. "Most még csak valószínűségeket tudunk mondani" - mondta. Azt várja, a jövőhéten már egyértelműen meg lehet mondani, hogy fertőzés esetén ki, mire számíthat.

Reméljük így ha a járvány nem is hagy alább, de a félelem kisebb lesz, mondta.

Orbán azt is tisztázta, hogy lassítani tudjuk a vírus terjedését, de a végén a megbetegedések száma ki fog egyenlítődni Európában. Az igazi probléma abból állhat, ha gyorsan fut fel a megbetegedések száma, és hirtelen nem lesz elegendő intenzív ágy, ami be tudja fogadni az arra rászorulókat. A helyzet kezeléséhez meg kell növelni a kapacitásokat, illetve lassítani kell a beérkező intenzív ellátásra szorulók számát, mondta.

A miniszterelnök elmondta, az országban van elég maszk, "milliószám van maszkunk, gyártunk is ilyeneket, a börtönökben például, nyersanyagot is szerzünk be, minden típusú maszkból vásárolunk". Ez nem könnyű, főleg a határok lezártsága miatt, ezért alapvetően légi úton érkeznek, de nem kérünk, nem megyünk az Unióhoz kérni, hanem magunk oldjuk meg, mondta.

Mindenhez van elegendő eszköz a mostani fertőzöttségi szinthez, de mivel nagyobbra készülünk, többet kell venni, hogy mindenkinek jusson, mondta, és hozzátette, hogy a felhasználásban van egy sorrend: egészségügyben dolgozók, aztán a közbiztonságban dolgozók, aztán a közigazgatásban dolgozók.

Orbán elmondta, hogy a veszélyhelyzetet azért is kellett kihirdetni, mert a védekezéshez szükséges intézkedéseket hónapok alatt lehetett volna csak meghozni alapesetben. Most kilencedik napja van kihirdetett veszélyhelyzet,

és a kollektív védekezést megszerveztük (...) ma egy védekezésre berendezkedett társadalom a magyar

- mondta.

Ezután áttért a gazdasági intézkedésekre, ahol elmondta, ilyenkor fontos jól meghatározni, hogy mi a cél. A cél pedig most az, hogy minél kevesebben essenek ki a munkából: ha munka van, minden van, ha nincs munka, annak a vége csőd.

A munka megtartása az elsődleges cél, de ez nem minden esetben lesz tartható, így akik mégis elveszítik, azoknak segítséget adunk, hogy átvészeljék ezt a helyzetet, illetve a munkáltatókat próbáljuk abba az irányba tolni, hogy ne küldjék el az embereket, mondta Orbán.

Az emberek félnek attól, elveszítik a munkájukat, nem tudják fizetni a hiteleiket, majd pénzügyileg tönkremennek, ezért az első intézkedés a hitel- és kamattörlesztések felfüggesztése volt, mondta, így nem kell attól tartani, hogy ha most nem tud fizetni valaki, akkor lenullázza magát; nem vihetik el a házat, a kocsiját, megmarad az anyagi biztonsága.

A második lépés pedig az érzékeny ágazatok beazonosítása. A bajba jutott ágazatokat megsegítettük, de további lépéseket is kell tenni, és újabb ágazatok is bekerülhetnek ebbe a körbe, mondta.

A tömeges fertőzés szakaszába átlépve Orbán szerint a legfontosabb, hogy addigra az orvos munkacsoport a lehető leggyakrabban kommunikáljon az emberekkel, hogy mi fog történni. Ha valaki megkapja, akkor mi lesz vele, milyen tünetekkel kell szembenézni. Mert az a probléma, hogy nincsen ellenszer, nincsen vakcina. Bár egy munkacsoport dolgozik rajta, ahogy azon is, hogy létező gyógyszerek módosításával esetleg legalább a tünetek kezelésében eredményeket érjenek el, mondta.

Ha megnő a fertőzöttek száma, akkor megnő az intenzív ellátásra szorulók száma is, ennek a feltételeit pedig meg kell teremteni, mondta Orbán és hozzátette, hogy

a legtöbb ilyen eset az időskorú lakosság köréből kerül majd ki.

Majd az oktatással kapcsolatban elmondta, hogy fontos, hogy az iskolába beadható legyen a gyerek, ha a szülő nem tudja megoldani, hogy ő maga otthon maradjon a gyerekkel:

"Arra számítok, hogy nő azok száma, akik be akarják adni az iskolába a gyereküket".

Az idős embereket pedig ismételten arra kérte, hogy maradjanak otthon.

Az én édesapám is 80 éves, és még él a 99 éves nagymamám is, ismerem a helyzetet, hogy nehezen szoknak hozzá a helyzethez, mondta Orbán és hozzátette, megérti őket, nehogy már a fiatalok adjanak tanácsokat az időseknek, hiszen alapesetben éppen fordítva van, de itt talán a nagyszülőknek érdemes megengedőbbnek lenni:

Higgyék el, értük aggódunk.

Az viszont Orbán szerint nem lenne helyes, ha kötelező rendszabályokat hoznának az idősekre. "Lehet hogy eljutunk oda, de szeretném elkerülni" - mondta.

.