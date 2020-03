100 felett a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon

mondta Lakatos Tibor ezredes, az ügyeleti központ vezetője, aki a környező országokban tapasztalható koronavírus-helyzetet is ismertette, felhívva a figyelmet, emiatt is fontos a visszaállított határellenőrzés. Pénteken a román határon kialakult egy nagyobb torlódás a teherszállításban, a hasonló esetek megelőzése érdekében minden nap kétoldalú egyeztetést tartanak minden határos országgal, hogy a teherszállítási folyosók zavartalanul működhessenek. Amennyiben ez nem történik meg a többi határon, úgy Magyarország is kénytelen lesz határainál feltartóztatni a hazaigyekvő külföldieket.

A magyar-szlovák határon továbbra is lehet munkába ingázni 30 km-es távolságon belül.