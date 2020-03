Afrikában szombatra meghaladta a koronavírussal fertőzöttek száma az ezret, a kontinens 54 országából már 40-ben jelentettek be fertőzést, és összesen 26 halálos áldozata van a vírusnak.

A katasztrófahelyzet miatt több országban is lezárták a határokat. Köztük van Angola is, az ország elnöke, Joao Lourenco mégis ott volt Hage Geingob namíbiai elnök beiktatásán, mint ahogy Mokgweetsi Masisi, a szomszédos Botswana államfője is megjelent a ceremónián, pedig a héten betiltotta országában az állami alkalmazottak külföldi utazásait.

Burkina Fasóban egyre katasztrofálisabb a helyzet, több miniszter is megfertőzödött, és 64-en haltak meg szombaton a nyugat-afrikai országban.