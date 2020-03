Hétfőn a Parlamentben tárgyalni fogják a "koronavírus-törvényt", ami lehetőséget biztosítana a kormánynak, hogy továbbra is fenntartsa a veszélyhelyzetet, amit március 11-én hirdettek ki.

Az ellenzék hétpárti egyeztetést kezdeményezett, hogy még a hétfői ülés előtt minden parlamenti párt át tudja beszélni a vitás kérdéseket.

Kocsit Máté közben interjút adott a HírTV-ben, ahol azt mondta, hogy szerinte az ellenzék is partner lesz a különleges jogrend meghosszabításában, de ha nem, akkor is elfogadják a törvényt, csak 8 nappal később. A Fidesz frakcióvezetője szerint a jogvédő szervezetek aggályait most nincs idő figyelembe venni, és amúgy is be kellene fejezni az "idétlenkedést".