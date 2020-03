Kocsis Máté: Ha az ellenzék nem támogatja, akkor is elfogadjuk a koronavírus-törvényt, csak 8 nappal később

Támogass te is!

Pénteken megjelent a Parlament oldalán a Varga Judit igazságügyi miniszter által benyújtott koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat, ami a március 11-kihirdetett jogrend, a veszélyhelyzet "meghosszabbításáról" szól. A kormány az Alaptörvény értelmében csak 15 napra rendelhette el a veszélyhelyzetet, a meghosszabításáról már az Országgyűlésnek kell döntenie.

Ez az a törvény, ami többek között lehetőséget adna a hatóságoknak, hogy 5 év letöltendő büntetést szabjanak ki arra, aki "valótlanságokkal akadályozza a járvány elleni védekezés eredményességét".

A mostani veszélyhelyzet március 26-án jár le, ezért jövő kedden már dönteni kellene a meghosszabbításáról. Ez megvalósíthatatlan a Parlament normál menetrendje szerint, ezért a kormánypárt el akar térni a házszabálytól, amihez viszont négyötödös támogatás kell, azaz a kormánypárt ellenzéki támogatás nélkül nem tudja időben elfogadni a veszélyhelyzet meghosszabbítását.

Kocsis Máté szombaton arról beszélt a HírTV-ben , hogy ha hétfőn nem lesz meg a négyötödös támogatás a Parlamentben, akkor is elfogadják a törvényt, csak a házszabály szerint, 8 nappal később.

"Tehát akkor is el fogjuk fogadtatni a koronavírus-törvényt, ezt szeretném megnyugtatásként mondani mindenkinek, csak lesz egy pár nap, ami jogvitás lehet ilyen szempontból" – mondta.

A Fidesz frakcióvezetője szerint erre nem lesz szükség, mivel az ellenzék "megértette azt, hogy ez most nem a politikai viták ideje", mert "helyzet van, cselekedni kell, és a kormányt meg kell ezzel bízni, ez most nem játék".

Kocsis Máté az interjúban még egy kicsit a jogvédő szervezeteknek is odaszúrt:

Most az idétlenkedést be kéne fejezni. Nagyon klassz, hogy van Hesinki Bizottság, meg Eötvös Károly Intézet, meg mindenféle ilyen külföldről pénzelt sorosista szervezetek, de ha nem bántódnak meg, nem tudjuk most figyelembe venni az ő vélt, vagy valós aggályaikat. Bevallom tördelmesen, hogy a Fidesz frakció nem hallgatta meg a TASZ-t és a Helsinki Bizottságot ebben az ügyben.