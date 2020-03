Mohácsi polgármester: Több száz, ma még tünetmentes vírushordozó jár köztünk Mohácson

Csorbai Ferenc, Mohács polgármestere Facebookon tett rendkívüli bejelentést arról, hogy a településen egy olyan embernél igazolták a koronavírust, aki az elmúlt két hétben több mint száz emberrel került kapcsolatba.

Ilyen mértékű kontaktálódás esetén, a járványügyi tapasztalatok alapján, hirtelen nagy számú megbetegedés várható. Akár helyi karantén elrendelésére is sor kerülhet.

- mondta a polgármester, aki arról is biztosította a várost, hogy a mohácsi kórház felkészült a betegek fogadására.

Több száz, ma még tünetmentes vírushordozó jár köztünk Mohácson, ami azt jelenti, hogy minden egyes mohácsi lakost potenciális vírushordozónak kell tekinteni.

- emelte ki a Csorbai Ferenc, aki arra kérte a város lakóit, hogy maradjanak otthon, csak halaszthatatlan esetekben hagyják el az otthonukat, akkor is csak egy fő intézze a bevásárlást, kerüljék a személyes találkozásokat.

Kérem őrizzék meg a higgadtságukat, pánikra semmi ok. Összehangolt szakmai munka folyik, melynek reményeink szerint meglesz az eredménye. Tudjuk és tesszük a dolgunkat. Vigyázzunk egymásra!

-zárta bejelentését a polgármester, aki arról is beszélt, hogy egy idős nőt is koronavírus gyanújával szállítottak Mohácsról Pécsre, a nő lélegeztetőgépre került.

A mai nap folyamán Bakonya polgármestere is arról számolt be, hogy pozitív lett a tesztje, és a pécsi kórházban ápolnak egy bakonyai lakost. A vele közvetlenül érintkező személyeknek kijárási tilalmat rendelt el, ennek ügyében a hivatalos szervek is intézkedni fognak.

Szombat reggelre 103-ra nőtt Magyarországon a bizonyított koronavírusos esetek száma.