Csapodi tanár úr addig nem borotválkozik, amíg nem taníthat személyesen

Az biztos, hogy a járvány miatt rendkívüli helyzet van, az még nem, hogy május 4-én megtartják-e az érettségiket. Ha akkor nem is lesznek vizsgák, a végzősök biztosra vehetik, hogy nem fogják megúszni a dolgot. "Egyelőre minden érettségizőnek azt tanácsolom, hogy a felkészülésre fókuszáljon" - ezt ajánlja a köznevelési államtitkár is.

A digitális tanrendre való áttérést az Index azzal segíti, hogy három kiváló tanárt kértünk fel, tartsanak 10-10 órát m agyarból, matekból és történelemből március 23-tól április végéig. Ezek az órák nemcsak az érettségizőknek lesznek hasznosak.

Most bemutatkoznak a tanárok, elmondják, ők miben tudnak segíteni, de várjuk a leveleket is arról, hogy milyen témákkal lenne érdemes foglalkozniuk.

Milyen témákról tartsanak előadást a tanárok magyarból, történelemből és matematikából! Írd meg nekünk!

Matematika

Csapodi Csaba vagyok, korábban a Trefortban tanítottam matekot, most az ELTE-n a matematika tanárok képzésében veszek részt. Lehet, hogy ebben a tanévben már nem nagyon fogtok visszamenni az iskola épületébe tanulni, de ha mindenki nagyon fegyelmezetten betartja az előírásokat, akkor remélhetőleg az érettségi vizsgák még tarthatók lesznek.

Nézd meg Csapodi Csaba bemutatkozóvideóját! >>>

Sok a bizonytalanság, mindenesetre azzal nem lehet hibázni, ha kicsit készültök az érettségire. Ha jól sejtem, akkor a legtöbb helyen javában zajlik az összefoglalás, így én is ehhez fogok kapcsolódni itt az Indexen. A terv az, hogy hetente két 45 perces videóval jelentkezem. Ha az eredeti és jelenleg érvényes érettségi menetrendből indulok ki, akkor az elkövetkező hetekben május elejéig ez várhatóan 10 távmatek órát fog jelenteni nektek velem.

Milyen témákkal foglalkozzunk matematikából? 80 Semmit nem tudok, mindent kérek

30 Függvények, sorozatok

29 Statisztika, valószínűségszámítás

28 Mindent tudok, semmit nem kérek

27 Geometria (sík- és térgeometria, koordinátageometria, trigonometria)

21 Algebra (egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, stb.), számelmélet

9 Halmazok, gráfok, kombinatorika

Középszintre készülünk majd, de talán azoknak is érdemes lesz bekapcsolódni, akik emelt szintű vizsgát tesznek. 10 óra kevés, de éppen 10-zel több, mint 0 matekóra. Arra biztosan nem elég, hogy a teljes középszintű anyagot lefedjük, arra viszont elég, hogy néhány problémás témakört átnézzünk és segítsek egy-két hiányosság pótlásában.

Azt tervezem, hogy néhány olyan témakört választok, amelyekkel a tapasztalatok alapján a legtöbb nehézség adódik: kombinatorika, trigonometria, koordinátageometria, valószínűségszámítás. De arra is nyitott vagyok, hogy olyan témát válasszak, ami nektek nehézséget okoz. Ezért szavazást indítunk, az lenti témakörök közül azt jelöljétek meg, amiben bizonytalanok vagytok, ahol jól jönne a segítség. A legtöbb szavazatot kapó témakörökkel mindenképpen foglalkozni fogok.

Én ma reggel megborotválkoztam, legközelebb akkor fogok, ha megint tarthatok személyesen órát, tehát addig követhetitek a szakállam növekedést. Majd illesztünk rá valami függvényt. Amit kérek tőletek: maradjatok otthon, töltsétek hasznosan az időt, matekozzatok, vigyázzatok magatokra és rám azzal, hogy betartjátok az előírásokat.

(Az adások felvételről mennek. Egy alkalommal több órát veszünk fel, így senki ne lepődjön meg, ha Csapodi tanár úr szakálla ugrásszerűen fog nőni - a szerk.)

Történelem

Kedves érettségi előtt álló fiatalok, és minden 20. század végi történelem iránt érdeklődő diák! Kedves kollégák! Repárszky Ildikó vagyok, gyakorló történelemtanár. Eme „távoktatásos” ötlet abból a feltételezésből indult ki, hogy viszonylag kevés diákcsoport fejezte be a 12-es tananyagot március közepére, sőt sokan vagyunk állandó időzavarban, és az érettségiző diákok is most hajtanának rá.

Nézd meg Repárszky Ildikó bemutatkozóvideóját! >>>

Sok munka maradt a tanév végére, amely most az iskolákon kívülre szorult. Azt gondolom, hogy nem minden diák és kolléga tud élni a mindennapos élő online távoktatás lehetőségével. Ugyanakkor rengeteg ötlet, felület, tananyag, módszer elérhető. Mi a magunk részéről egy 10 részes sorozatot terveztünk, ennek történelem része a 20. század végével kapcsolatos középszintű érettségi témaköreiből válogat.

A szovjet tömb és a Szovjetunió szétesésének okait és folyamatát, a berlini fal leomlását és Jugoszlávia felbomlását mutatom be, majd a Kádár-korszakkal foglalkozunk és a rendszerváltás/rendszerváltozás/rendszerváltoztatás témakörével, majd az utolsó alkalommal diákok-tanárok visszajelzései alapján felmerülő kérdésekről beszélünk.

Az órák menete a saját iskolai gyakorlatomban is alkalmazott formát követi, csak a diákjaim figyelme és interaktivitása fog nagyon hiányozni. Prezentáción forrásokat (szövegek, képek, karikatúrák, diagramok, térképek, most a hang és videó bejátszásokat időhiány miatt hanyagoljuk) mutatva, vázlatot adva és kérdéseket feltéve mutatom be az egyes témákat. Minden óra elejét és végét kivetített érettségi típusú feladatokkal fűszerezem, ugyanis meg vagyok győződve arról, hogy ezen feladatok begyakorlása is nagy segítséget nyújt a felkészüléshez.

Készülj fel az érettségire az Indexen!

Az elmúlt évek feladatsorai megtalálhatóak a neten, megoldókulccsal együtt, különösen érdemes 2017 utáni feladatokat megcsinálni, mert azok már a ma is érvényes érettségi tematika és feladatstruktúra és pontozás szerint készültek.

Kedves Kollégák! Tudom, hogy sok kolléga rutinos "digitális pedagógus”, akinek nem jelent gondot az online távoktatás, és ennek technikai feltételeit is meg tudja teremteni otthonról is. Érezzék őszinte elismerésem és irigykedésemet. Sajnos sejtem, hogy sokunk számára nem ez a napi valóság. Én a magam részéről azt tudom felajánlani, hogy az oktatásban használt prezentációimat ezen a linken közzé teszem.



Magyar nyelv és irodalom

Kedves érettségiző diákok! Kovács Péter vagyok, a budapesti Fazekas magyartanára, valamint az MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomtanítás Kutatócsoportjának tagja. A magyarérettségi sokak számára jelent rettegést, hiszen egy-egy mű elemzése kevésbé tűnhet egzaktnak, megfoghatónak, és ezáltal leírhatónak. 12 éves tanári pályám során folyamatosan szembesülök azzal a kétségbeesett tekintettel a tanulók részéről, amit egy novellával vagy egy lírai alkotással kapcsolatos értetlenség kivált belőlük.

Nézd meg Kovács Péter bemutatkozóvideóját! >>>

A videókban azt fogom megmutatni, hogy az esszéírás, az irodalmi művekről való gondolkodás mindenki számára elérhető, mindenkiben megvan az a kompetencia, hogy képes legyen egy jó színvonalú műelemzést vagy épp érvelést, gyakorlati szövegalkotást megírni. Beszélünk a nyelvi összetevőkről, szerkezeti sajátosságokról, műelemzési szempontokról, ehhez korábbi érettségi feladatokat is körül fogunk járni.

Mivel a szóbeli témakörök összeállítása tanárfüggő, így főként a hat életműszintű szerzővel kapcsolatosan szeretnék szempontokat, segítséget nyújtani. Emellett szó lesz a 19-20. század korszakairól, általános jellegzetességeiről, a klasszikus modernitástól egészen a posztmodern korszakig, hisz ha valaki tisztában van ezek jellegzetességeivel, az rendkívül sok segítséget kap az egyes művek elemzéséhez is.

Legyen ez a 10 alkalom egy olyan közös szellemi kaland, amely lebontja a falakat, áthidalja a távolságokat, megszünteti az esetleges előítéleteket a magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal szemben! Csupán némi kezdeti bizalmat kérek, amelyre a 10 alkalom során igyekszem rászolgálni.