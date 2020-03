A szegedi egyetem rektora a koronavírusos szegedi orvos

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora az az egyetemi vezető, aki múlt héten Ausztriában volt síelni, de hazaérkezése után házi karantén helyett bement dolgozni. Az esetről az RTL híradója nyomán szombaton az Index is beszámolt, ám akkor még csak annyi derült ki róla, hogy a csatorna megkeresésére az illető azonnal bontotta a vonalat.

Azóta a szegeder.hu és a Magyar Hang is megírta saját forrásaik alapján, hogy az egyetem rektoráról van szó. A rektort a lapértesülések szerint jóval azt követően vetették alá vizsgálatoknak, hogy produkálta a koronavírus tüneteit.

A Magyar Hang információi szerint a professzor óvatlansága miatt a Rektori Hivatal munkatársainak karanténba kell vonulniuk. Az Index úgy tudja, hogy az egyetem vezetője szerdán járt a szegedi járványkórháznak kijelölt II. Kórházban, csütörtökön pedig már súlyos betegen tartott videókonferenciát az irodájából, de ekkor is tartotta magát ahhoz, hogy csak sima megfázásról van szó.

A szegedi egyetemi vezető a rektori posztja mellett a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója is, ahol vírushordozóként nemcsak járt, hanem operált is, ezért a Magyar Hang értesülései szerint szombaton berendelték tesztre a fül-orr-gégészeti klinika dolgozóit is. A rektor emellett az utóbbi napokban a koronavírus miatt folyamatosan tárgyalt az egyetem, illetve a klinikák vezetőivel, akiket így szintén megfertőzhetett.

A rektor ebben a posztjában az egyetemi Coronavírus Ügyi Operatív Bizottságot is vezeti, amely a klinikák és egyetemi intézmények védelmi intézkedéseit hivatott meghatározni és azokat betartatni. A bizottság március 5-i keltezésű körlevelében azonnali hatállyal elrendelte az általa kiadott intézkedések, utasítások kötelező betartását és betartatását, ami teljesen logikusan is hangzik ebben a helyzetben. Néhány nappal később aztán a Szegedi Tudományegyetem minden szervezeti egységének vezetője kapott egy levelet, melyben felhívták

az egészségügyi szakterületen, így különösen a betegellátásban résztvevőket,

a műszaki-gazdasági területeken dolgozókat,

valamint az igazgatási területen dolgozókat,

hogy a járványhelyzet idejére személyes biztonságuk, a betegellátás biztonságának, illetve az intézmények zavartalan működésének fenntartása érdekében

magánjellegű külföldi utazásaikat is szíveskedjenek felfüggeszteni, illetve a járványhelyzet megszűnését követő időpontra szíveskedjenek elhalasztani.

Az egész történet ennek fényében különösen bizarr, a rektornak ugyanis ez alapján a saját maga által vezetett bizottság intézkedései értelmében eleve elutaznia sem lett volna szabad az országból. A rektor által is szignált első levél értelmében a fent említett kötelezettség megszegése a legsúlyosabb munkajogi következményeket, esetleges büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.

A Szegedi Tudományegyetem a március 11-én bejelentett veszélyhelyzetet követő napon sok más egyetemhez hasonlóan rögtön reagált is a járványra. A rektori szünet elrendelése és a kollégiumok kiürítése mellett egyebek mellett azzal, hogy az egyetemi polgárokat arra kérték, hogy ne utazzanak külföldre.

Az ügyben kerestük az érintett professzort, ám őt sem telefonon, sem sms-ben nem sikerült elérnünk őt (sms-üzenetünkben jeleztük, milyen ügyben, milyen információink miatt keressük). Amint válaszol, frissítjük a cikket.

