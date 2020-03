Momentumos képviselő is jelentkezett önkéntes orvosnak

Az egészségügyi válsághelyzet miatt döntött úgy, hogy önkéntes orvosnak jelentkezik az Országos Mentőszolgálatnál Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője. Cseh a Facebook-oldalán jelentette be döntését. Mint írja, orvosi diplomája van, dolgozott is orvosként, de nem gondolta, hogy még valaha visszatér az egészségügybe.

Orvosi diplomám van, dolgoztam is orvosként. De őszintén szólva nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe. Két költözés között elvesztettem a köpenyemet, az orvosi ruháim nagy részét elajándékoztam. A pecsétemet hétvégén, a nagytakarítás alatt, egy sarokból kotortam elő. Az elmúlt napokban azonban nagyot változott a helyzet.

Magyarországon közegészségügyi válsághelyzet alakult ki, már most több mint száz embernél igazolódott a koronavírus-fertőzés, és ez a szám csak növekedni fog a következő napokban.Már most négy ember életét követelte a járvány, már most nincs elég orvos, nincs elég ápoló, szakemberek tucatjai kerültek karanténba. Egyértelmű, hogy minden segítő kézre szükség van, ezért a héten én is jelentkeztem az Országos Mentőszolgálat felhívására önkéntes orvosként segíteni a járvány elleni védekezést...