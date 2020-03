Etikai eljárást indít a szegedi egyetem koronavírusos rektora ellen az orvosi kamara

A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága hivatalból és azonnali hatállyal eljárást indít a Szegedi Tudományegyetem rektorával szemben. Szükség esetén az eljárás magasabb fórumok elé kerül.

– írja oldalán a Magyar Orvosi Kamara (MOK). Az állásfoglalást elősként a HVG vette észre, felidézve, amiről az Index is beszámolt: a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora, Dr. Rovó László az az egyetemi vezető, aki Dél-Tirolban volt üdülni, de hazaérkezése után házi karantén helyett bement dolgozni. Ráadásul rektori posztja mellett a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója is, ahol vírushordozóként nemcsak járt, hanem operált is.

Az esetről az RTL híradója nyomán szombaton az Index is beszámolt, ám akkor még csak annyi derült ki róla, hogy a csatorna megkeresésére az illető azonnal bontotta a vonalat. Dr. Rovó László hivatalos közleményben reagált az ügyre, melyben azt írta, valóban megfertőződött a koronavírussal, de azt tagadja, hogy felelőtlenül járt volna el, állítása szerint nem fertőzött meg senkit, amint észlelte magán a tüneteket, azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket, és családjával jelenleg is karanténban van.

A hír igaz, ebből is látható az, hogy nincsen kivétel, ez a vírus nem válogat, bárki érintett lehet

– mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a szegedi rektort érintő újságírói kérdésekre reagálva az Operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos szerint az Nemzeti Népegészségügyi Központ elvégezte a szükséges kontaktfelderítést:

TÖBB MINT 120 LABORATÓRIUMI MINTAVÉTEL TÖRTÉNT, A VIZSGÁLAT MÉG JELENLEG IS ZAJLIK, AZ ÉRINTETTEK HÁZI KARANTÉNBAN VANNAK.

Az Operatív törzs tagjai nem válaszoltak az Index idevágó, Rovó felelősségrevonását, és az ügy következményeit érintő kérdéseire. Ezzel szemben az orvosi kamara úgy látja, hogy súlyos etikai vétségek sorát követte el az orvos.

A Magyar Orvosi Kamara országos elnöksége szükségesnek és indokoltnak tartja az etikai eljárás elindítását

– áll a MOK honlapján. Idézik Etikai Kódexüket is:

Az orvos egészségi alkalmasságával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.

Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített orvos sem végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi állapota következtében a beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával okozna, ideértve az orvos fertőző betegségét is.

Az etikai szabályok betartása különösen fontos, ha szakmai rangja, közéleti szereplése miatt az orvos jól ismert, mert ez esetben magatartása, így esetleges etikai vétsége is általánosítható, és a közvélemény ebből az orvostársadalom egészére vonhat le negatív következtetést.

A MOK szerint ezekre a rektornak külön figyelemmel kellett volna lennie.

Következményként a járvány kibontakozásának idején számos kolléga került nehéz helyzetbe, és veszélybe került a betegek ellátása. Az érintett kollégák megkeresésére a MOK elnöksége kiemelt figyelmet fordít

– írták, egyúttal reményüket fejezték ki, hogy:

mind a járványügyi hatóság, mind pedig a közigazgatási szervek a lehető leggyorsabban vizsgálják ki a Szegedi Tudományegyetemen történteket, és megteszik a morális és jogi szempontból szükséges lépéseket.

(Borítókép: A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) központi épülete. Fotó: Jászai Csaba / MTI)