A szombati nap legfontosabb hírei a koronavírus-járványról

Szombatra 300 ezer felé emelkedett a világban az igazolt koronavírus-esetek száma, Magyarországon pedig 103-ra emelkedett a bizonyított megbetegedések száma. Szombaton kiderült az is, hogy a magyarok fele fél attól, hogy megfertőződik. Többek között Mohácson jelentette be a polgármester, hogy igazolták egy olyan embernél a betegséget, akinek az elmúlt két hétben több mint 100 kontaktja volt , de Bakonya polgármestere is beszámolt arról, hogy a településen egy embernél igazolták a vírust. Szegeden az egyik orvos egy ausztriai síelésből hazatérve nem vonult karanténba, később igazolták nála a fertőzést. Az RTL úgy tudja, hogy műtétet is végzett.

Szombaton is tartott sajtótájékoztatót az operatív törzs, amelyen többek között a következő új információk hangzottak el:

Egy 40-es éveiben járó beteg is súlyos állapotban van, összesen hat koronavírusos van intenzív osztályon Magyarországon

3771 ember van hatósági karanténban

Az allergiától szenvedőkre is veszélyesebb a koronavírus

A törzs nem tervezi, hogy javaslatot tegyen kijárási tilalomra

Lefoglalásra jogosult hatóság nem foglalt le más országba tartó maszkokat

Még nem vonják be a szállodákat a védekezésbe

Bűncselekmény, ha valaki fertőzöttként elhagyja a házi karantént

Szombaton elindult a főváros tájékoztató oldala is.

Koronavírus: az operatív törzs március 21-i online sajtótájékoztatója

Koronavírus a világban

Olaszországban egy nap alatt 793 ember halt meg.

Spanyolországban 1300 felé emelkedett a halottak száma.

Svájcban 1500-al nőtt a fertőzöttek száma.

A britek pánikban vásárolnak, ami miatt az egészségügyi dolgozóknak nem marad étel.

Romániában több százezer hazatérő vendégmunkást nem teszteltek, de lezárják határaikat a külföldiek elől. Csehországban pedig szigorítják az ellenőrzéseket. Kelet-Közép-Európáról szóló összefoglalónkat itt találja.

Egy bajor idősotthonban fertőzési gócpont alakult ki.

Nem York államot katasztrófasújtotta területté nyilvánította Donald Trump, az amerikai megbetegedések csaknem felét itt regisztrálták.

Iránban a hatóságok figyelmeztetése ellenére is utaznak a perzsa új év alkalmából.

A sportvilág is harcol a vírussal, Hamilton önkéntes karanténba vonult, hetvennégy év után először marad el hoki-vb, és még mindig nem tudni, mi lesz a tokiói olimpiával. Paulo Dybala, a Juventus focistája is koronavírusos lett, és meghalt Lorenzo Sanz, a Real Madrid korábbi elnöke is a vírus miatt.

