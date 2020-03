Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója most hétfőn már arról beszélt, hogy a pandémia most kezd el igazán felgyorsulni.

A pandémia felgyorsult. Az első 100 ezer esetig 67 nap telt el, a következő 100 ezerig már csak 11 nap. A harmadik 100 ezer új fertőzött elérése mindössze 4 napba telt a vírusnak.

- mondta.