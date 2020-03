Orbán kínai barátja húszezer maszkot küldött Magyarországra

Tien Kuo-li korábban a Bank of China vezetője volt, sokszor találkozott a magyar miniszterelnökkel. Új munkahelye, a China Construction Bank is Budapestre készül.

Húszezer maszkot adományoztak a China Construction Bank Europe S.A. magyarországi fióktelepének képviselői Magyarországnak a koronavírus-járvány miatt. Az adományt szállító kamion hétfőn érkezett meg – közölte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) az MTI-vel.

A közlemény szerint a kínai nagykövetség, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) megállapodását követően a kamion Párizsból, Németországon és Ausztrián keresztül szállította a maszkokat az ÁEEK központi épületéhez. A magyarországi működésének kezdetét idénre tervező bank elnökét, Tian Kuo-lit aggasztja a koronavírus által okozott kritikus helyzet Magyarországon.

Az említett cégvezető, vagyis az 58 éves Tien Kuo-li (vagy ahogy angolosan a neve olvasható a világsajtóban Tian Guoli), a világ egyik legfontosabb bankára, a Bank of China (BOC) korábbi és a CCB jelenlegi elnöke.

A bankár sokat jön Magyarországra, ahogy Kínában is rendszeresen szokott magyar politikusokkal, üzletemberekkel találkozni.

Korábban is több stratégiai megállapodást kötött Magyarországgal, a Bank of China például kétdevizás magyar–kínai bankkártyát is kibocsátott. Orbán Viktor és Tien Kuo-li jó kapcsolata – legalábbis a bankár környezete szerint – akkor kezdődött, amikor Tien Kuo-li 2013-ban a BOC elnöke lett. A bankár a Magyarországon is aktív BOC vezetőjeként eljött Budapestre is a regionális fiókhoz, és a látogatás során egy rövid megbeszélésre bejutott a miniszterelnökhöz.

Amikor 2014-ben Orbánt újraválasztották, több külföldi üzleti partner is rajta volt a „beiktatási vacsora” protokoll-listáján, és Tian külön ezért el is jött Pekingből az eseményre.

Orbán ezt nagyra értékelte, közel ültek egymáshoz a vacsorán, és azóta is többször találkoztak. Érdekesség, hogy a nagy kínai bankokban állami tulajdon is van, ezért a vezetőknek kormányzati „rang” is jár. A legnagyobb policybankok elnökei miniszteri rangban vannak, egy budapesti fiókvezető államtitkár-helyettesnek fele meg.

A központi iroda támogatásával most a bank európai leányvállalata vásárolt húszezer maszkot, és azokat Magyarországnak adományozza – írta az MTI. Horpácsy Balázs, az ÁEEK főigazgató-helyettese szerint Kína fegyelmezett összefogással már túljutott a nehezén, Magyarországon viszont leginkább most van szükség az emberek összefogására és a védőeszközök nagyobb mennyiségű felhasználására – olvasható a közleményben.