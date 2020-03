Hazaküldik az amputált betegeket a rehabilitációról

Húsz tartós lélegeztetésre alkalmas altatógépet is beszereznek, hogy el tudják látni ezt a feladatot.

Napokon belül el kell hagyniuk a betegeknek az amputáltak részlegét az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben, értesült hétfőn az Index. Itt többségében olyan emberek kapnak komplex segítséget, akik a közelmúltban elveszítették az egyik lábukat: kezelik a sebüket, pszichológiai segítséget kapnak, gyógytornáztatják őket, megtanulják használni a segédeszközöket a kerekesszéktől kezdve a művégtagig. A folyamat jellemzően hónapokat vesz igénybe.

Az amputáltak részlegének betegei hétfőn kaptak hivatalos tájékoztatást az intézménytől arról, hogy ideiglenesen távozniuk kell. Információink szerint arra kérték őket, hogy legkésőbb csütörtökig találjanak megoldást, szervezzék meg az otthoni életüket. Úgy tudjuk, a részlegen jelenleg a rehabilitáció különféle állomásainál járó betegek vannak, olyanok is, akiknek az amputációs sebük sem gyógyult be még teljesen, tehát meglehetősen az elején tartanak a folyamatnak, ezért kérdéses, hogyan tudnak önállóan boldogulni, adott esetben egy olyan lakásban, amelyet még nem volt idő akadálymentesíteni. Akinek nincs családi segítsége, a lakóhelye önkormányzatához fordulhat. A járványhelyzet elmúltával a most hazabocsátott betegeket várják vissza az intézetbe.

Képünk illusztráció!

A budakeszi rehabilitációs intézet honlapján hétfőn közzétették a főigazgató, Cserháti Péter körlevelét, amely szerint a leállás szélesebb kört érint. A betegeket ebben a levélben a főigazgató arról értesíti, hogy a járványügyi hatóságok utasításainak megfelelően március 23-tól a járványveszély megszűnéséig tervezett ellátást, azaz

ambuláns, nappali kórházi és

emelt szintű krónikus ellátást,

valamint előre beütemezett, de halasztható műtéteket nem végeznek.

Szünetel a sport-ergo-hidro-fiziko-robotterápia is, valamint

a spiroergometriai és

urodinamikai rendelés is.