Zsilipes kapukon keresztül lehet csak bejutni a Semmelweis Egyetem klinikáira

Hétfőtől zsilipes beléptetőrendszer működik a Semmelweis Egyetem belső és külső klinikai tömbjében a betegeknek és a dolgozóknak egyaránt, írja az MTI.

A betegek csak meghatározott bejáratokon léphetnek be a belső és külső klinikai tömb területére, miután megmérték a hőmérsékletüket, és válaszoltak az influenzaszerű tünetekre vonatkozó kérdésekre.

A felsőoktatási intézmény honlapján hétfőn megjelent közlemény szerint az intézkedéssel minimalizálni kívánják az esélyét, hogy a klinikákra beléphessenek a koronavírust potenciálisan hordozó emberek. Az influenzaszerű tüneteket mutató belépők esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott mindenkori eljárásrendet érvényesítik. A beléptetést önkéntes hallgatók segítik.

A belső klinikai tömb - tehát a Szentkirályi utca-Üllői út-Mária utca-Baross utca által határolt - területének és az ott található klinikáknak minden utcai bejáratát, néhány kivételtől eltekintve, bezárják. A nem előjegyzett betegek gyalogosan a Baross utcai kapun léphetnek be, míg az előjegyzéssel rendelkezők az adott klinika portáján, amely csak számukra és a gyalogosan érkező munkatársaknak nyitott.

Szintén lezárják a Semmelweis Klinikák metróállomásnál található külső klinikai tömb minden utcai bejáratát, kivéve a beléptetőpontokat. A Sürgősségi Betegellátó Osztályra (SBO) érkező és a nem előjegyzett betegek az úgynevezett Tűzoltókapun (Szigony utca - Apáthy utca sarok) érkezhetnek, míg az előjegyzett betegek a klinikai portákon keresztül (kivéve az Urológiai Klinika betegeit, akik a X-es kapun léphetnek be), szintén kikérdezést és hőmérést követően léphetne be.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyetem területén továbbra is érvényben van a március 8-tól elrendelt látogatási tilalom, így ennek értelmében a beteggel kísérő nem léphet be a klinikák területére, kivéve apás szülés esetén, valamint ha mozgáskorlátozott vagy fogyatékkal élő páciens szorul segítségre.

