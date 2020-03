Dr. Bajusz Dániel, az Ernst & Young adószakértője szerint a járvány előtt, az év elején már a Pénzügyminisztérium tudhatta, hogy nincs minden teljesen rendben a katásokkal. Azt észlelték, hogy az elmúlt másfél évben regisztrált katások 40 százaléka, de egyes szektorokban akár több mint fele is valójában munkavállaló volt, ezért is kellett most gyorsan rájuk koncentrálni. Ezek az intézkedések egyrészt megpróbálják segíteni őket egyrészt úgy, hogy meg tudják tartani a megbízásukat. Aki pedig elvesztette most az összesbevételét, azt ne terhelje a havi 50 ezer forintot egy darabig.

