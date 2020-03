Újabb 20 magyarországi koronavírus-fertőzött van

20 újabb igazolt koronavírus-fertőzött van Magyarországon, közölte kedden a kormányzati tájékoztató oldal. Ezzel az igazolt magyarországi fertőzöttek száma 187-re emelkedett, köztük 173 magyar, továbbá 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi állampolgár van, vagyis a keddi új megbetegedettek mindegyike magyar.

A fertőzés miatt karanténban lévők száma 92 az egy nappal ezelőtti 101 után, a mintavételek száma kismértékben nőtt, 5515-ről 6113-ra emelkedett.

Az új fertőzések száma március 20-a óta növekedik, aznap még csak 12 új fertőzöttről számolt be a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az előző napi új esetszámhoz képest viszont a mostani 20 új megbetegedés csökkenést mutat: hétfőn 36-tal nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

Az új esetekről az állami tájékoztató oldal, a koronavirus.gov.hu részleteket – az állampolgárságon kívül – nem közölt, csak annyit írtak le, hogy „a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus”. Emellett megismételték: a tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn azt is elmondta: már nincsen olyan megye, ahol ne találtak volna fertőzött személyt. Számos olyan fertőzött van, akiknek nincsenek tüneteik. Hogy hányan fertőződhetnek még meg, arra még becsült számot se tettek közzé. „A tömeges járványnál sokakat érint a megbetegedés, de azt előrejelezni, hogy a lakosság hány százaléka fertőződhet meg – noha mi magunk is, szakemberek is modellezik ezt –, csak találgatás” – mondta erről Müller Cecília.

A magyarországi esetekről a folyamatosan frissülő grafikonunkról tájékozódhat:

