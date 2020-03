Szombathelyen több kórházi dolgozót vizsgálnak egy koronavírusos beteg miatt a polgármester szerint

Szombathely polgármestere, Nemény András egy, a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy a helyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban több egészségügyi dolgozót vizsgálnak, miután bekerült a kórházba egy páciens más betegség miatt, majd később kiderült róla, hogy koronavírusos. Ezért az őt idő közben ellátó személyzetet vizsgálatra küldték.

Nemény arról is beszél a videóban, hogy a városban több rendelőből is jelentették már háziorvosok, hogy koronavírus-gyanús betegek voltak ott, és azt is felvetette, hogy elképzelhető, hogy a kórházba került beteg sem kívülről vitte magával a fertőzést, hanem a kórházban kapta el azt, de egyelőre ennek a körülményeit is vizsgálják.

A védekezést segítve Nemény 20 ezer darab FFP2-es maszkot rendelt, ami péntekre meg is érkezhet Szombathelyre. Az intenzív osztályra több monitort és kiegészítő eszközt is rendelt, illetve egy olyan mobil lélegeztetőgépet, amit a mentőautókban tudnak majd használni – a kórházban megfelelő mennyiségű lélegeztetőgép van, tette hozzá.

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!