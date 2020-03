Szerdától előnyben a hatvan év felettiek a postán

A koronavírus-járvány miatt módosul a postai kiszolgálás és a kézbesítés rendje, közölte a Magyar Posta az MTI-vel.

Szerdától a nyitást követő egy órán keresztül A POSTAI KISZOLGÁLÁSBAN elsőbbséget élveznek a 60 év felettiek.

A házi karanténra kijelölt címekre felfüggesztik a személyes kézbesítést, vagyis nem megy postás ezekre a helyekre, amíg a korlátozás tart. A küldeményeket a karantén ideje alatt a kézbesítési pontokon vehetik át a jogosultak közül azok, akik nem betegek.

A csekkbefizetéssel kapcsolatban azt javasolják, hogy a személyes ügyintézés helyett inkább a csekkbefizető mobilalkalmazást használják az emberek.

A változtatások érintik a kártyás fizetéseket is, írja az MTI. Összhangban azzal a kormányzati döntéssel, hogy a járványügyi helyzet miatt az egyérintéses kártyás vásárlások esetében a PIN-kód kötelező használatára vonatkozó jelenlegi 5 ezer forintos értékhatárt 15 ezer forintra emelik, a postán sem kell majd megadni a PIN-kódot 15 ezer forintig.



Ez a limitemelés egyébként nem csak a csekkbefizetésnél, hanem levél- és csomagfeladás esetén is, csomagkézbesítőknél valamint a csekk- és csomagautomatáknál is érvényes lesz, de a postai terminálokon indított készpénzfelvételre nem vonatkozik, ott továbbra is szükséges a PIN-kód megadása.