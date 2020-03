Így zajlik a zsilipes beléptetés a Semmelweis Egyetem klinikáin

Hétfőtől kizárólag azután lehet lehet belépni a budapesti Semmelweis Egyetem klinikáira, hogy az érkezőket (a dolgozókat és betegeket egyaránt) kikérdezték egy kérdőívvel, és lázat mértek rajtuk.

A felsőoktatási intézmény honlapján hétfőn megjelent közlemény szerint az intézkedéssel minimalizálni kívánják az esélyét, hogy a klinikákra beléphessenek a koronavírust potenciálisan hordozó emberek. Az influenzaszerű tüneteket mutató belépők esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott mindenkori eljárásrendet érvényesítik. A beléptetést önkéntes hallgatók segítik. Mutatjuk, hogyan zajlik a zsilipes beléptetés:



A belső klinikai tömb - tehát a Szentkirályi utca-Üllői út-Mária utca-Baross utca által határolt - területének és az ott található klinikáknak minden utcai bejáratát, néhány kivételtől eltekintve, bezárják. A nem előjegyzett betegek gyalogosan a Baross utcai kapun léphetnek be, míg az előjegyzéssel rendelkezők az adott klinika portáján, amely csak számukra és a gyalogosan érkező munkatársaknak nyitott. Ezek mellett más tömböket is lezárnak, korábbi cikkünkben erről részletesen írtunk. Továbbá érvényben van továbbra is a látogatási tilalom, ennek értelmében a beteggel kísérő nem léphet be a klinikák területére, kivéve apás szülés esetén, valamint ha mozgáskorlátozott vagy fogyatékkal élő páciens szorul segítségre.

Fotó: Huszti István

(Borítókép: Huszti István/Index)