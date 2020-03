Se kollégáit, se a szegedi fideszes képviselőt nem fertőzte meg a koronavírusos szegedi rektor

Negatív lett a koronavírus tesztje B. Nagy László fideszes képviselőnek, aki a koronavírusos szegedi rektorral együtt koszorúzott március 15-én. Erről maga a politikus számolt be Facebook-oldalán, írja az atv.hu. A Szegedi Tudományegyetem azt közölte: a második mintavétel után sincs koronavírus-fertőzéssel azonosított ember a szegedi rektor több mint 120 kontaktja között

B. Nagy László, Szeged fideszes országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán közzétette negatív koronavírus-leletét. B. Nagyról korábban kiderült, hogy március 15-én együtt koszorúzott a városban Rovó Lászlóval, a Szegedi Tudományegyetem rektorával. Rovó korábban Olaszországban síelt, hazaérkezve azonban nem vonult karanténba, hanem bement dolgozni, sőt műtéteket is végrehajtott. Később igazolták nála a fertőzést. Rovó ellen etikai eljárást indított az egyetem és a Magyar Orvosi Kamara is.

B. Nagy László ugyan korábban azt állította, otthoni karanténba vonult, március 23-án azonban a veszélyhelyzetet és a rendkívüli jogrendet határozatlan időre meghosszabbítani akaró koronavírus-törvény szavazására bement a parlamentbe.

A képviselő maszkot viselt, és nem a helyén, hanem a többi honatyától távol ült le. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke felelőtlenséggel vádolta meg a Fideszt, hogy a szavazás érdekében még a koroanavírus-gyanús képviselője is beült az ülésterembe. A parlamentben végül nem lett meg a 4/5-ös támogatás a házszabálytól való eltérésre, így a törvényt kedden nem tudták elfogadni. Szabó Tímea kedden bejelentette, hogy feljelentést tesz B. Nagy ellen.

B. Nagy László azzal indokolta részvételét a parlamenti ülésen, hogy képviselőként tartozik annyi felelősséggel a társadalomnak, hogy egy ilyen fontos szavazáson részt vegyen. Szabó Tímeának most ezt írta: "Azt tudom, hogy más értékrend szerint, más érdekek mentén politizálunk, de amit a parlament legutóbbi ülésén tettek az ország ellen a veszélyhelyzet meghosszabbításának tárgyalásakor, szavazásakor az szégyenletes. Megerősített abban, hogy helyesen cselekedtem, legközelebb is megtenném, meg is teszem."

A Szegedi Tudományegyetem rektorával kapcsolatba került, széles körű járványügyi kontaktkutatás alapján beazonosított több mint 120 személy második mintavételének eredménye is mindegyikük esetében negatív lett - közölte az egyetem sajtóosztálya. A Fül-Orr-Gégészeti Klinika és a Rektori Hivatal épületét fertőtlenítették, mindkét helyen zavartalanul folytatódik a szakmai munka. A járványügyi vizsgálat azt is megállapította, hogy a Szegeden fertőzöttnek bizonyult személyekkel a rektor nem találkozott, tőle teljesen független esetekről van tehát szó.

Rovó László korábban azt közölte : valóban megfertőződött a koronavírussal, de tagadja, hogy felelőtlenül járt volna el. Állítása szerint nem fertőzött meg senkit. Amint észlelte magán a tüneteket, azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket, és családjával jelenleg is karanténban van.

