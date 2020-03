A kormány megtiltotta egy koronavírus elleni gyógyszerhatóanyag kivitelét az országból

A kormány megtiltotta a hydroxychloroquine-sulfate (hidroxi-klorokin-szulfát) nevű gyógyszeralapanyag kivitelét az országból, mert ez alkalmazható lehet a koronavírus-betegek gyógyításában, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A közlemény szerint a kormány újabb rendkívüli intézkedést hozott a magyar emberek egészségügyi ellátása védelme érdekében a veszélyhelyzet idejére. A most megjelent kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet idején tilos hydroxychloroquine-sulfate hatóanyagot, valamint ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás köztes termékét Magyarországról kereskedelmi forgalomban kivinni.

Ezt az alapanyagot olyan gyógyszer előállítására használják, amelyet a koronavírus-betegek kezelése során is alkalmaznak már több országban is. Miután Magyarország a világ egyik legnagyobb exportőre ennek az alapanyagnak, most első a magyar lakosság védelme és gyógyszerellátásának biztosítása, áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében .

Korábban írtunk arról, hogy az erdetileg a malária ellen alkalmazott, de az utóbbi időben inkább a szervek gyulladását okozó krónikus autoimmun-betegség, a lupusz vagy a rheumatoid arthritis kezelésére használt klorokin tartalmú gyógyszer hatásos lehet a koronavírus ellen is. Az 1934 óta ismert, olcsó gyógyszerrel belgiumi virológusok kísérleteztek a 2002-2003-as SARS-járvány lecsengése után, majd kínai orvosok is alkalmazták idén a COVID-19 betegek esetében, de hatásáról a kiterjedt klinikai vizsgálatok még nem készültek el.

Márciusban rövid időn belül négyszeresére emelkedett a klorokin hatóanyagtartalmú gyógyszer iránti kereslet Magyarországon, és a készítmény átmenetileg hiánycikké is vált. Azok a betegek sem tudták beszerezni, akik eddig rendszeresen szedték. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az Index kérdésére akkor azt közölte: előfordulhatott, hogy szórványosan kifutottak a készletek, de ezek pótlása folyamatos, és már érkezett újabb szállítmány az országba.

