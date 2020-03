Koronavírus: újabb halott és 39 új fertőzött Magyarországon

Minden eddiginél nagyobb mértékben, 39-cel nőtt az új igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. A kormányzati tájékoztató oldal közléséből kiderül: ezzel az igazolt magyarországi fertőzöttek száma 226-ra emelkedett.

A koronavirus.gov.hu szerint a hazánkban beazonosított új koronavírus-fertőzöttek közül 212 magyar állampolgár, mellettük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah és 1 vietnámi polgár fertőzött meg.

A járványnak újabb magyarországi halálos áldozata is van, az egyik brit fertőzött. Ő a tizedik, aki koronavírus miatt hunyt el hazánkban.

Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn azt is mondta, hogy már nincsen olyan megye, ahol ne találtak volna fertőzött személyt. Számos olyan fertőzött van, akinek nincsenek tünetei. Hogy hányan fertőződhetnek még meg, arra még becsült számot se tettek közzé. „A tömeges járványnál sokakat érint a megbetegedés, de azt előrejelezni, hogy a lakosság hány százaléka fertőződhet meg – noha mi magunk is, szakemberek is modellezik ezt –, csak találgatás” – mondta erről Müller.

A járvány tömegessé válását erősíti az is, hogy sosem volt még olyan magas egy nap alatt az új fertőzött száma, mint most. Eddig csak egyszer, hétfőn haladta meg az igazolt új fertőzések száma a harmincat (akkor 36 volt), míg egy napja csak húsz új esetet regisztráltak.

Sokkolóbb adat, hogy az elmúlt öt nap nem telt el úgy, hogy ne lett volna a járványnak halálos áldozata, és az, hogy ezalatt az öt nap alatt, múlt szombat óta a fertőzöttek száma megkétszereződött: szombaton, a vírus magyarországi megjelenésének 19. napján lépte át a 100-at, és ma, a vírus magyarországi megjelenésének 24. napján már 200 fölött van a fertőzésszám.

A fertőzöttek közül - az elhunytakat és a gyógyultakat figyelembe véve - jelenleg 195 az aktív eset. Miközben az új fertőzöttek száma 39-cel nőtt, a karanténban lévőké csak 7-tel csökkent (most 85-en vannak nem hatósági házi, hanem intézményi karanténban), vagyis a most igazolt fertőzöttek többsége olyan, aki eddig nem volt izolálva.

A magyarországi esetekről a folyamatosan frissülő grafikonunkról tájékozódhat:

(Borítókép: Huszti István / Index)