Baranyi: Nem kötelezek senkit, csak munkát adok annak, aki dolgozni akar

"Teljességgel elfogadhatatlan" a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint, hogy az óvodai dolgozókat önkormányzati munkára irányítsák át. Így reagáltak nyílt levelükben a hírre, miszerint Ferencváros Önkormányzata például a veszélyhelyzet miatt bezárt óvodák után a munka nélkül maradt óvónőkkel oldaná meg az idősek ellátását.

A IX. kerületi polgármester, Baranyi Krisztina elismerte, hogy a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzetben más munkára csoportosítják át a munka nélkül maradt önkormányzati dolgozókat, a HVG pedig azt írta, ők négy feladat közül választhatnak majd: bevásárolhatnak vagy ételt vihetnek idős embereknek utcát fertőtleníthetnek permetezéssel, tájékoztató szórólapokat, plakátokat helyezhetnek ki közterületen és lakóházakban, valamint egészségügyi maszkokat varrhatnak.

Baranyi viszont az Indexnek szerdán azt mondta, a feladatok nem állnak meg itt, hanem ennél összetettebbek is lehetnek: van például két telefonközpontjuk is, de az étkeztetést is kell valakinek központilag koordinálni.

Minderről egy kilencedik kerületi pedagógus olvasónk azt írta, csütörtökig kell választaniuk arról, milyen feladatot akarnak majd végezni, de pontos munkaköri leírást egyik lehetőségről sem kaptak. A polgármester viszont az Indexnek nyomatékosan azt mondta,

az önkormányzat nem kérte előre senkitől, hogy megjelölje, mit akar csinálni.

Baranyi azt mondja, minden dolgozónál egyéni elbírálással, közösen döntik el, milyen terület áll az adott emberhez a legközelebb: számításba veszik a korát, a szociális hátterét, az élethelyzetét, de például azt is, mennyire tudna kommunikálni másokkal.

Azt viszont hozzáteszi, hogy többen saját maguktól jelezték, milyen feladatot akarnak majd csinálni, és a "vártnál többen" jelentkeztek például a maszkvarrásra. Az önkormányzat a kerület saját cégén keresztül is csinál maszkokat, de az alapanyagot több embernek házhoz is viszik, ha kell.

Korábban azt is mondta, Ferencvárosban körülbelül nyolcezer 70 évnél idősebb ember él, és egyre többen kerülnek házi karanténba. Arra számít, hogy legalább négyezren jelentkeznek majd az önkormányzatnál segítségért, és nekik nincs kapacitásuk az ellátásukra.

Az óvópedagógus és a távmunka

A PDSZ nyílt levelében azt bírálja, az óvópedagógusok ugyanúgy meg tudják oldani a távmunkát, ráadásul szerintük fontos is segíteni a szülőket a kisgyerekeket fejlesztő anyagokkal. Ezért aztán arra kérik az óvodák fenntartóit - tehát az önkormányzatokat -, hogy az alkalmazottaik számára rendeljék el az otthoni munkarendet.

Hozzáteszik azt is, hogy nem csak az óvópedagógusok, de a mellettük dolgozó dadák és többi ügyviteli dolgozó feladati sem szűnnek meg az óvodák bezárásával: az "utolsó Lego-ig" takaríthatnak, mindenféle textíliát moshatnak, vasalnak, növényeket gondozhatnak, dekorációkat készíthetnek. Jó időben kerítést festhetnek, ablakot pucolhatnak, szóval mindent megcsinálhatnak, amit egyébként a nyári szünet alatt szoktak.

Az Oktatási Hivatal még egyfajta útmutatást is írt arra, hogyan dolgozhatnak otthonról az óvópedagógusok a veszélyhelyzet ideje alatt. Ebben például azt írják, az interneten keresztül ajánlhatnak a szülőknek "játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket és segédanyagokat". Baranyi minderre azt mondta, olvasta ő is ezt az ajánlást, csak "az az egy maradt ki belőle, hogy a gyerekek otthon vannak a szüleikkel, nem a versikék és dalok listájára van szükségük".

A polgármester azt is mondja, hogy ők olyan dolgozókat irányítanak át, akiknek például egyáltalán nem marad munkája. "Adtam egy lehetőséget, mindenki maga dönti el, hogy mit csinál: szabadságra megy, fizetés nélküli szabadságot vagy betegállományt választ.

Nem köteleztem senkit, csak felmérem azt, akinek nem maradt munkája, de hasznossá akar válni a veszélyhelyzetben. Aki dolgozni akar, azoknak én tudok munkát adni

- mondja Baranyi. Ugyanakkor hozzáteszi azt is, hogy ha valaki egyik opciót sem választja, munka nélkül fizetést sem lehet kapni. Az már korábban kiderült viszont, hogy ez nem vonatkozik a krónikus betegekre, a 60 évnél idősebbekre és a gyerekére vigyázókra, nekik kifizetik így is az alapbérüket.

Pedagógus olvasónk viszont azt írja, szerinte "megalázók" a felajánlott munkalehetőségek, és az, hogy az egyetemet végzett pedagógusok ugyanazért a bérért ilyen feladatokat végezzenek. "Az önkormányzat képviselői, polgármestere úgy gondolja, gyermekmegőrzést végzünk, ami jelen helyzetben azt az érzést kelti, hogy mindösszesen csupán olcsó munkaerő vagyunk, akik mehetnek járvány idején, permetezővel utcát takarítani (legrosszabb esetben), mindezt valószínűleg kisebb bérért, mint amiért bárki elvállalná ezt a munkát a jelen helyzetben" - írja minderről.

Olvasónk és a PDSZ attól is tart, hogy az önkormányzatoknak nincs elég védőfelszerelése sem, és így nem tudják majd ellátni ezekkel az átcsoportosított dolgozókat. Baranyi erre határozottan azt mondja, védőfelszerelés nélkül nem engednek senkit sehova.