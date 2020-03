Politikai leszámolásra használt veszélyhelyzet

Ez egy politikai revans

- fogalmazott Fodor Tamás, Nagykanizsa ellenzéki önkormányzati képviselője. Ő egyike annak az öt tanácsnoknak, akit Balogh László, a város fideszes polgármestere visszahívott pénteken, hogy csökkentse az önkormányzat kiadásait. "Rendkívüli helyzetben nincs lehetőség parttalan vitákra, most gyors, operatív, felelősségteljes munkára van szükség" - indokolta Balogh a személyi döntést.

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben jóval szélesebb jogkörük van a polgármestereknek, így számos olyan kérdésben egyedül dönthetnek, amelyek segítenek a hatékony védekezésben. Van ahol viszont nem csak a védekezésre gondolnak a városvezetők.

Véghezvitte, amit október óta nem sikerült

Nagykanizsán októberben kormánypárti polgármestert választottak, ám a képviselő-testületben többségbe került az ellenzék. A kialakult patthelyzetet és a végtelen vitákat jól mutatja, hogy október óta nem sikerült alpolgármestert választani, hiába küldött a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást is az önkormányzatnak.

Balogh a Fidesz frakcióvezetőjét, Bizzer Andrást javasolta, de az ellenzék többször is leszavazta a jelöltet. Most a polgármester - kihasználva a rendkívüli helyzetet - az ellenzék megkerülésével saját hatáskörben kinevezte Bizzert. "Mivel egy város veszélyhelyzetben nem maradhat döntéshozó vezető nélkül, és sajnos bármelyikünkkel, így velem is történhet nem várt esemény" - írta a döntés hátteréről.

Fodor szerint azzal nincs probléma, hogy a polgármester kinevezett egy alpolgármestert, ez ebben a helyzetben valóban egy szükséges lépés volt, "megítélésünk szerint ugyanakkor alkalmatlan az alpolgármester erre a feladatra" - fogalmazott a politikus.

Átvette az önkormányzati cégek irányítását

Balogh csökkentette ezen kívül a képviselői tiszteletdíjakat is, és átvette az önkormányzati cégek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását. Fodor szerint ez utóbbi már egyértelműen a hatalommal való visszaélés. "Veszélyhelyzetben a polgármester csak a veszélyhelyzettel összefüggésben dönthet a képviselő-testület és a bizottság nélkül - mondja. -

Van aki azonban úgy gondolja, hogy a rászakadt hatalommal bármit megtehet.

Kerestük Balogh Lászlót is, hogy megkérdezzük, mi indokolta a tanácsnokok visszahívását és a képviselői díjak csökkentését, de a sok teendőjére hivatkozva nem kívánt nyilatkozni. Az írásban feltett kérdéseinkre csak a a korábban kiadott közleményét küldte el, azzal a kiegészítéssel, hogy a kormányhivatallal előzetesen egyeztetett a döntésekről.

Szekszárd és Komló volt a példa

"Nem ez az első eset, hogy ilyen döntések születtek, mióta a különleges jogrend érvényben van" - mondta megkeresésünkre Dojcsák Dalma, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogásza.

Pár napja Komlón és Szekszárdon is hasonló történt. Komló polgármestere, Polics József egymaga döntött a város idei költségvetéséről, és lenullázta a képviselők fizetését is.

Szekszárd polgármestere, Ács Rezső szintén egyedül módosította a szervezeti és működési szabályzatot, visszaállította a polgármesteri kabinetet, és elfogadta a város költségvetését.

Ebben a két városban is - hasonlóan Nagykanizsához - kormánypárti polgármester és az ellenzék többségben van a képviselő-testületben.

A veszélyhelyzet nem politikai leszámolásra való

Dojcsák arról beszélt az Indexnek, hogy a különleges jogrend azért van, hogy hatékonyan lehessen védekezni a járvány ellen. Szerinte a tanácsnokok visszahívása nem szolgálja a járvány elleni védekezést.

A TASZ pár napja kiadott egy útmutatót, hogy a katasztrófavédelmi törvény alapján mire van jogosultsága a polgármestereknek és mit nem csinálhatnak. Eszerint például csak azokban az esetekben alkothatnak egyedül jogot, amelyek nem tűrnek halasztást. "A polgármesteri hivatal felújításának ütemezése, vagy éppen a polgármesteri illetmény kiegészítése biztosan nem tartozik a halaszthatatlan döntések körébe" - olvasható a kisokosban.

Azt is írják, hogy

a polgármestereknek mindig jóhiszeműen kell eljárniuk, veszélyhelyzetben különösen, és nem használhatják politikai leszámolásra a hirtelen kapott jogkört.

Nem lehet például megvonni a politikai vetélytársak illetményét, "hiszen ez nem csak kicsinyes, de a járvány idején családok anyagi biztonságát veszélyeztetheti".

A kormányhivatal a törvényesség őre

A jogszabályok törvényességi felügyelete a különleges jogrendben is működik, tette hozzá Dojcsák. Ha valaki szerint visszaél a hatalmával egy polgármester, a kormányhivatalhoz lehet fordulni, és ha a kormányhivatal kérésének nem tesz eleget a polgármester, végső soron Kúriához is eljuthat az ügy, amely megszüntetheti a polgármester döntését.

A fővárosi kormányhivatal a szekszárdi és komlói eset után állásfoglalást küldött a kerületi önkormányzatoknak, írta meg pár napja a 24.hu. Sára Botond kormánymegbízott szerint "túllépi a társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás kereteit az, ha a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) az önkormányzat éves költségvetését (…) saját hatáskörben úgy fogadja el, hogy az túllépi az önkormányzat veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképességének feltételét biztosító mértéket, vagy olyan mértékben módosítaná, amely nem szükséges a veszélyhelyzet kezeléséhez"

Kerestük a Zala Megyei Kormányhivatalt, hogy megtudjuk, mi az álláspontjuk a nagykanizsai polgármester rendeletével kapcsolatban, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

(Borítókép: Nagykanizsa látképe a városban lévő csónakázótó melletti kilátóból fotózva 2018. január 31-én. Fotó: Varga György / MTI)