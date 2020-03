Csütörtökön online kormányinfó is volt, és az operatív törzs is tartott sajtótájékoztatót. Több fontos intézkedés közlése mellett Gulyás Gergely azt is közölte: júniusra tetőzhet a járvány, 30-40 ezren pedig már most munkanélkülivé váltak.

Átlépte a félmilliót a koronavírussal fertőzöttek száma világszerte.

Az észak-olaszországi Lombardiában többnapnyi csökkenés után ismét emelkedni kezdett a fertőzöttek száma.