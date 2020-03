A BKV-nál még nincs koronavírus-fertőzött

Van fertőzött, karanténba került vagy tesztelésen átesett dolgozója a BKV-nak?

Nincs tudomásom arról, hogy bármelyik kollégám megfertőződött volna vagy karanténban lenne. Egy kollégánk azonban, aki nemrégiben Ausztriában járt, önkéntes karanténba vonult példát mutatva felelős magatartásból. A rendkívüli járványügyi szükséghelyzet kapcsán szigorú szabályzattal rendelkezünk, így minden munkatársamat tájékoztatási kötelezettség terheli. Tehát, ha egy BKV-s munkavállaló vagy vele egy háztartásban élő személy saját döntéséből külföldön volt, vagy ha bármelyikük fertőzött személlyel érintkezhetett, illetve ha a vele egy háztartásban élő személy karanténba kerül, akkor kötelező távolmaradási kötelezettség van, amiről a BKV-t tájékoztatnia kell.

Hogy tudnak védekezni a járművezetők, ellenőrök a járvány ellen?

Készült egy akcióterv, amely tartalmazza a szükséges óvintézkedéseket, védelmi intézkedéseket, a takarítási és aktív, rendszeres fertőtlenítési rendelkezéseket. Benne van többek között a megfelelő fertőtlenítőszerek beszerzése, elosztásának módja, a védőmaszkok beszerzése, a tájékoztatók kihelyezése. Karácsony Gergely főpolgármester március 12-én éjféltől átmenetileg, de határozatlan időre felfüggesztette a járatokon az elsőajtós felszállási rendszert, a jegyeladást, többek között járművezetőink és az utasok védelmében, így ugyanis nem az első ajtónál tömörülnek a várakozók, és ez a járművek jobb szellőzését is segíti. A járművezetők mögötti szalagkordont is a járvány elleni védekezés érdekében vezettük be. Itt szeretném kiemelni azt is, hogy a munkavállalók a korábbi bérmegállapodás szerinti béremelést már a márciusi bérekkel megkapják, vagyis szeretném határozottan megerősíteni, hogy a bérmegállapodást a jelenlegi helyzetben is végrehajtjuk.

Mennyire tartják be az utasok a buszokon a védőtávolságot a sofőrtől?

Az utasok döntő többsége pozitívan áll ehhez az intézkedéshez, megértik, hogy járművezetőink védelmét, közvetve pedig a közlekedés fenntartását szolgálja. Kivételek sajnos most is vannak, az interneten is több olyan kép, videó látható, amikor az utas a szalagkordonon átbújva, az első székek valamelyikén utazik. Ezúton is kérek mindenkit, hogy tartsák be ezt az ideiglenes szabályt, védve ezzel a kollégáimat, akik a járvány alatt is azon dolgoznak, hogy az utasoknak megfelelő szolgáltatást tudjunk biztosítani.

Milyen gyakran fertőtlenítik a vezetőfülkéket, utasteret? Milyen fertőtlenítőanyaggal?

A BKV normál időszakban eddig is rendszeresen fertőtlenített, ezt a koronavírus terjedése miatt napi gyakoriságúra sűrítettünk. Naponta kerül sor az utasokkal érintkező felületek, valamint a járművezetői fülke fertőtlenítésére is. Minden esetben fertőtlenítik a fix függőleges és vízszintes kapaszkodókat, a lengő kapaszkodókat, az ülések és támlák műanyag peremeit, az ülések és háttámlák felületeit, a nyomógombokat és környezetüket, ajtókat, a vezetőfülke valamennyi kezelőszervét, az üléseket. A különböző fertőtlenítő technikákat és anyagokat széleskörűen alkalmazzák a fertőtlenítést végző partnereink. A fertőtlenítő áttörlés mellett szórásos technológiát, illetve a metrópadlózatok esetén úgynevezett árasztásos technológiát is alkalmazunk, a fertőtlenítőanyagok közül pedig kiemelhető például az IncidinPro készítmény. Ezt folyamatosan és szigorúan ellenőrizzük. A rendszeres napi fertőtlenítésen felül említést érdemel a hosszú távú hatást biztosító titándioxid bevonat, amely például a Combino villamosokat védi. Mindezeken felül – pilotprojektként – megkezdtük a járművek ózonos fertőtlenítésének tesztelését.

Fertőtlenítik a megállókat is?

A megállóhelyi utcabútorok, mint például az üvegezett megállók vagy székek takarítását egy, a fővárossal szerződött vállalkozás végzi.

Van elég gumikesztyű, kézfertőtlenítő, maszk a dolgozóknak?

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy járművezetőinket az eddig meghozott intézkedéseken túl közvetlen védőeszközökkel (maszk, gumikesztyű és fertőtlenítő) is ellássuk: kollégáink részére pénteken megkezdtük a gumikesztyűk, hétfőtől pedig a kézfertőtlenítők kiosztását. Folyamatosan minden tőlünk telhetőt megteszünk a készletek pótlására. Jelenleg is éppen egy nagyobb maszk szállítmány érkezésére várunk.

Próbálkoztak-e már utasok a "Koronavírusos vagyok" trükkel az ellenőröknél? Ilyenkor mit tud tenni az ellenőr?

A BKK végzi a jegy-és bérletellenőrzést, a cég a jelenlegi helyzetben is ellátja feladatát.

Van vészforgatókönyve a BKV-nak? Például a menetrend ritkításáról?

A menetrendi módosítást, valamint a tanszüneti menetrend bevezetését a BKK, mint a BKV szolgáltatásainak megrendelője kezdeményezte, igazodva a járványügyi helyzethez, valamint a megváltozott utasszámokhoz. A BKK-val karöltve az ütemezett kapacitáscsökkentésre készülünk. Ez kiterjed a hétvégi, majd az ünnepi menetrend bevezetésre, szükség esetén pedig ezeknek a menetrendeknek a szakaszos redukálására.

Fotó: Huszti István Maszkos utas a 4-es 6-os villamoson 2020 március 14-én

Milyen menetrendcsökkenési fázisok következhetnek, és mikortól?

Folyamatosan figyeljük a változásokat. Fontos, hogy minden érintett fél – BKV, BKK – tisztában legyen az utasszámok változásával, hiszen egy menetrend-módosításnak alkalmazkodnia kell a mindenkori utazási igényekhez, a járatok kihasználtságához. Ahogy Varga Ivett BKK-vezérigazgató is fogalmazott a Népszavának adott interjújában, úgy én is meg tudom erősíteni, hogy a forgalom jelentős visszaesését tapasztaljuk. Már a tanszüneti forgalomhoz képest is kimagasló a visszaesés. A forgalom nagyságrendileg az átlagos tíz-harminc százalékára csökkent. Készülünk arra, hogy alkalmazkodjunk ezekhez a körülményekhez. Itt is szeretném külön megköszönni, hogy az elmúlt napokban, hetekben a BKV minden munkatársa a budapesti közösségi közlekedés – lehetőségekhez mért – zavartalan fenntartásán dolgozott függetlenül munkakörétől, beosztásától, szolgálati helyétől. Vezérigazgatóként kimondhatatlan büszkeséggel tölt el az az elhivatottság és felelősségteljes viselkedés, amely a BKV egészére, kollégáimra jellemző – ahogyan ezt most is bizonyították, akár a forgalomban, akár a telephelyeken, akár az irodában dolgoznak.

Mik a legkevésbé használt járatok?

A budai villamos vonalak, például 19-es, 59-es esetében kollégáink minimális kihasználtságot tapasztaltak. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a metrós kollégák is. Csúcsidőben a kisföldalattin körülbelül 15-20 százalékra, a metró vonalakon 20-30 százalékra esett vissza a forgalom. A nagy forgalmú Kelenföld vasútállomás, Nagyvárad tér, Kálvin tér, Deák tér, Keleti pályaudvar, Örs vezér tere állomások forgalma is csak 25-30 százalékos. Jellemző módon egyébként a munkaidőhöz igazodva reggel 7.00 óra előtt és délután 16.00 és 17.00 óra között figyelhető meg kicsit magasabb kihasználtság járatainkon.

Mik a még mindig aránylag jól kihasznált járatok?

Kollégáink tájékoztatása alapján jellemzően a pesti külső lakótelepi gyűrűt kiszolgáló buszos viszonylatokon utaznak többen, pl. Újpalota felé a 7E, Újhegy felé a 85-85E, Rákoskeresztúr felé a 97E, Pesterzsébet felé a 23E vagy Káposztásmegyer felé a 20E vonalán. A villamosoknál a nagyvasúti kapcsolattal rendelkező vonalaknál, például az 1-es villamos Zugló vasútállomás megállójában vagy a 2-es Közvágóhíd végállomásán a HÉV csatlakozás miatt jelentkezett esetenként lökésszerűen intenzívebb utasáramlás.

A jobban kihasznált, teli járatoknál gondolkoznak-e időszakos sűrítésen, hogy kevesebb ember kerüljön rajtuk össze?

Amennyiben ilyet tapasztalunk, jelezzük a megrendelő BKK felé.

Előfordulhat a jövőben részleges vagy teljes leállás?

Mindenkit szeretnék megnyugtatni, a BKV minden munkavállalója elkötelezett abban, hogy a pandémiás időszakban is az utasok rendelkezésére álljunk, így, amíg központilag nem rendelnek el kijárási tilalmat vagy a közösségi közlekedés leállítását, addig a BKV is szolgáltatni fog. Mint mondtam, a BKK-val folyamatosan figyeljük az utasforgalom alakulását, figyelve arra, ne alakuljon ki zsúfoltság semmilyen járaton. Amióta távoktatás van, jelentősen csökkent a forgalom, és napról napra csökken, hiszen egyre többen dolgoznak otthonról.

Van olyan forgatókönyv, amikor a BKV nem a feladatát, hanem valamilyen más, hatósági feladatot lát majd el? Betegszállításra, egyéb szállításra gondolok.

Amennyiben ez szükséges, illetve erre utasítást kapunk, úgy maximálisan együttműködünk a Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoporttal, és minden támogatást megadunk annak érdekében, hogy az átállás a leggyorsabban, illetve leghatékonyabban valósulhasson meg. Egyelőre nem kaptunk ilyen tájékoztatást.

Milyen megkeresést, utasítást kaptak a kormányzattól, milyen sűrűn egyeztetnek?

A mostani időszakban természetesen rendszeres és aktív a kapcsolatunk az illetékes kormányzati, fővárosi és egészségügyi szervekkel is. A szoros együttműködés keretében a BKV is szívesen kér és fogad el javaslatot a legbiztonságosabb működés kapcsán az országos tisztifőorvostól. Folyamatos egyeztetés folyik a fővárossal, valamint a BKK-val is. Egyelőre viszont a kormányzattól nem kaptunk külön utasításokat.

Felvették a külföldi tömegközlekedési cégekkel a kapcsolatot, hogy megismerjék, milyen tapasztalataik vannak?

Az UITP-n (Nemzetközi Közösségi Közlekedési Szervezet) belül elkezdődött egy egyeztetési folyamat a tapasztalatok megosztására a tagvállalatok között. Mivel társaságunk is tagja a szervezetnek, a különböző szakmai bizottságokban dolgozó munkatársainknak módjukban áll az egyeztetésbe bekapcsolódni online, illetve telefonos konferenciabeszélgetés formájában. Az intézkedéseket tekintve nyilván mindegyik cég a saját tulajdonosa, illetve kormánya intézkedési terve szerint jár el, de figyeljük a többiek kommunikációját is, és azt látjuk, hogy Barcelona, Madrid, Róma, Verona, Bécs, Berlin, Lisszabon hozzánk hasonló kommunikációt folytat. Ami az UITP-t illeti, a szervezet kizárólag a tagországok részére létrehozott egy koronavírus információcsere platformot, emellett – előre közölt időpontokban – webináriumokat tart, többek között a kínai sencseni buszvállalat vezetőinek bevonásával, akik a Covid-19 elleni küzdelemről számolnak majd be, illetve a hongkongi közlekedési vállalat vezetői arról tartanak előadást, hogy a SARS-járvány alatti tapasztalatok hogyan segítettek a koronavírus leküzdésében.

(Borítókép: Bolla Tibor a BKV Zrt. igazgatója a cég székházában 2020 február 26-án - fotó: Mohai Balázs / MTI)

