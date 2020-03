Mit szabad és mit nem a kijárási korlátozásban?

Orbán Viktor a reggeli rádióinterjújában bejelentette, hogy kijárási korlátozásokat léptet életbe, nem sokkal később a Magyar Közlönyben meg is jelent a kormányrendelet (pdf). Gyakorlati kérdéseken keresztül foglaltuk össze a tudnivalókat.

Szóval akkor sehova nem mehetek el, mégiscsak volt értelme megvenni a 20 kiló lisztet és a 40 babkonzervet?

Nincs szó arról, hogy az ember nem mehet ki az utcára. A rendeletnek három fő pontja van, nézzük sorban:

1. Mindenki köteles a társas érintkezést a minimálisra csökkenteni, és más embertől legalább másfél méter távolságot tartani, még tömegközlekedés során is. Vagyis

Ne állj szorosan senki mellé sehol!

2. Tilos vendéglátó üzletben tartózkodni, kivétel ez alól persze az ott dolgozók, és az elvitelre készült ételek kiadása és elszállítása. Azaz

ne menj étterembe, ne ülj be falatozni a mekibe, kocsmába és ilyesmi helyekre! Ehelyett elvitelre kérj ételt, vagy az autós étteremrészt használd!

3. Alapos indok nélkül ne lépj ki a lakásodból!

Ezen nincs mit egyszerűsíteni:

maradj otthon, hacsak nincs tényleg fontos dolgod!

Oké, de mi az alapos indok, ki dönti el?

A rendelet ezt pontosan leírja. Elég tág kört határoz meg, kis túlzással azt lehet mondani, hogy ha tényleg dolgod van, azt azért elintézheted. Elmehetsz dolgozni, és elmehetsz a munkádhoz építőanyagot, műszaki cikket vásárolni. Elmehetsz élelmiszert vásárolni, drogériába, tankolni, gyógyszertárba, vehetsz állateledelt, piacra mehetsz, trafikba mehetsz, fodrászhoz mehetsz, taxizhatsz, tisztítóba mehetsz.

Kutyát (és más állatot) sétáltathatsz, állatorvoshoz viheted. „Egészségügyi ellátást és szolgáltatást” vehetsz igénybe, azaz fogorvoshoz, orvoshoz, gyógytornászhoz, terapeutához mehetsz. Adhatsz vért. Elmehetsz futni, biciklizni és egyéb "egyéni szabadidős sporttevékenység"-re, illetve „szabadidős sétára” egyedül vagy a családdal, ha idegenektől megtartod a másfél métert. Templomba is mehetsz, és a kisgyerekedet is elviheted az összevont ügyeletbe. Autó- és bicikliszervizbe is mehetsz, sőt, traktor- és kombájnszervizbe is. Hulladékgazdálkodási feladatot is intézhetsz, azaz mondjuk a fáradt olajat elviheted az átvevőhelyre, és hasonlók.

Elláthatod szülői jogodat és kötelezettségeidet, azaz például elvált szülőként elmehetsz a gyerekedért. Segítséget nyújthatsz kiskorú, beteg vagy idős embereknek, azaz a nagyit vagy a gyereket meglátogathatod. De még bankba, postára is elmehetsz, ha máshogy – online vagy telefonon – nem megoldható a dolog. Házasság és temetés is lehet továbbra is szűk családi körben.

Nem találtam a felsorolásban, hogy például ha szekrényt, tévét, vagy vízforralót akarok venni, akkor azért elmehetek a műszaki üzletbe, vagy bútorboltba. Mármint, ha találok olyat, ami nyitva van.

Valóban, amíg ezt nem tisztázzák konkrétan, addig úgy tűnik, hogy a műszaki szaküzletekbe, bútorboltokba, egyéb tartós cikket áruló szaküzletbe sem lehet menni, ehelyett élelmiszer-vásárlás közben, hipermarketekből kell megoldani az ilyesmit. (Frissítés: több olvasónk értelmezése, és egy nagy műszaki áruházlánc jelzése szerint a rendelet idevágó mondata pont azt jelenti, hogy

nem csak munkaügyben, hanem magáncélra is vásárolhatunk bármikor például műszaki cikkeket.

A mondat a következő: engedélyezett "a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás". Ezt mihamarabb megpróbáljuk tisztázni.)

Telekre lemehetek, onnan hazamehetek?

Ez sem szerepel a kivételek között, talán az lehet itt kiskapu, hogy egyéni szabadidős célú gyalogos közlekedésnek hívjuk, ha a telked környéki utcákban akarsz sétálgatni. De ez is tisztázásra vár még.

Mi van, ha albérletben lakom, és a lakcímkártyán tök más cím van?

A rendelet úgy fogalmaz, hogy „lakhely, tartózkodási hely, magánlakás”, azaz nem veszi szigorúan ezt. Ahol laksz, onnan ne gyere ki, ez a lényeg.

Az idősekre nem vonatkozik külön semmi?

De, méghozzá elég fontos dolog: az idősek (65 év felettiek) csak reggel 9 és 12 között mehetnek élelmiszerüzletbe, drogériába, gyógyszertárba, piacra. Ezeken a helyeken ekkor csak ők lehetnek, azaz

lényegében a 65 év alattiak nem mehetnek 9 és 12 között vásárolni ezekre a helyekre.

Ennek betartatása egyébként a hely üzemeltetőjének felelőssége.

Mi a büntetés, ha ezeket megszegem?

A rendelet megszegése 5000 forinttól 500 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal járhat. Orbán Viktor a rádióinterjúban hangsúlyozta,hogy nem „dresszírozni” kell az embereket, az elsődleges cél az együttműködés, és csak végső esetben alkalmazandó a büntetés.

Ki ellenőrzi az egészet?

A rendőrség, de bevonhatja a katonai rendészetet. A rendeletben van egy ilyen általános érvényű passzus is, hogy az "intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja."

De hogy, kell valami papír, hogy hova megyek? Kinek kell bizonyítania, és mit?

Semmi ilyesmi nincs a rendeletben, valószínűleg mindkét félnél, az embereknél és a rendőröknél is a józan észben és belátásban bízik az állam.

Meddig tart?

Szombaton 0 órakor lép életbe, és április 11-ig érvényes. Ez két hét. Ha kell, persze meghosszabbíthatják.

(Borítókép: Földes András / Index)

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!