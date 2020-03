Spanyolországban 57 786-ra emelkedett a fertőzöttek száma, a járványban eddig 4365-en vesztették életüket. Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is gondot jelent a védőfelszerelések nagy mennyiségű utánpótlása, Madrid ezért a NATO segítségét kérte. A hullaházakban nincsenek szabad helyek. Madrid egyik legnagyobb kórházának orvosa, dr. Daniel Bernabeu egy telefonos interjúban azt mondta: mivel az intenzívápolási helyek iszonyúan túltelítettek, az új szabályozások értelmében az idősebb koronavírus-fertőzött betegekkel szemben a fiatalabbakat kell előnyben részesíteni a kezelések során, nekik ugyanis jobbak a túlélési esélyeik. Más esetben lenne esélyük az időseknek is, de a fertőzés miatt nagyon sokan fognak most meghalni egyidőben, mondta az orvos.