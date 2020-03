Erősen mérgező, májkárosító hatásairól ismert a metanolként vagy metil-alkoholként ismert vegyület, amitől az iráni média híradásai szerint már közel 300-an meghaltak, legalább 1000-en (köztük gyerekek is) pedig megbetegedtek. Tették mindezt úgy, hogy az iszlám köztársaságban törvény tiltja az alkoholfogyasztást, ráadásul a valós számok még ennél is magasabbak lehetnek: egy, az iráni egészségügyi minisztériumnak segítséget nyújtó orvos az Associated Pressnek azt mondta pénteken, hogy a halálesetek a 480-at is elérhetik, a megbetegedések pedig a 2800-at is meghaladhatják.