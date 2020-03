A klorokin, illetve a hidroxiklorokin hatóanyagokat hatalmas remények övezik világszerte. Magyarország megtiltotta a exportjukat, és a hazai készletekből akár kétmillió beteget is kezelni lehetne. Valóban vannak adatok, amelyek alátámaszthatják a hatékonyságát, ugyanakkor az bizonyítottnak még nem nevezhető. A WHO most indult, példátlan globális gyógyszerkísérletében a klorokin mellett még három hatóanyagot, illetve hatóanyag-kombinációt tesztelnek.

