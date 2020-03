Így mehet ki a szabadba, hogy ne csavarodjon be otthon

Ne dőljön be mindig jól értesült szomszédjának. Bár a kijárási tilalom kifejezés kétségkívül riasztóan hangzik, szó sincs arról, hogy szombattól csak az ablak mögül figyelheti a rügyező fákat és a virgonc madarakat.

A tilalom ugyanis részleges, egyelőre csak korlátozást rendeltek el, és a szabályozás megengedi, hogy a szabadban sportoljunk vagy kiránduljunk.

Egyelőre tehát nem kell attól tartania, hogy becsavarodik a négy fal közt. Az viszont biztos, hogy még a szabad levegőre sem mehet úgy, mint eddig. Az alábbi gyorstalpalóval felkészülhet, hogy kihozza a maximumot a jó idős napokból.

Gyors jogi alapvetés

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a lakhelyünket többek közt „egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés” miatt hagyhatjuk el. Részletesebben is kifejtik. Engedélyezett az „egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.”

Mindehhez még az Operatív Törzs pénteki nyilatkozatának az a része fontos, amely szerint a „kijárási korlátozás arra vonatkozik, hogy azt a helyet [a bejelentett vagy nem bejelentett lakhelyét senki] ne hagyja el, és hogy ne csoportosuljanak az emberek.”

A fentiek alapján tehát kimehetünk a szabadba:

biciklizni,

futni,

sétálni,

kirándulni,

kutyát sétáltatni.

Le kell mondanunk ugyanakkor az olyan kedvelt szabadidős tevékenységekről, mint a kocsma/kisbolt előtt álldogálás, ahogy mindenféle csapatsportról is. Egy időre vége a nagy közös futásoknak, a bolyban biciklizésnek, és a társas túrázásnak is. A felsorolt szabadidős sportokat vagy egyedül végezheti, vagy családtagjaival, de még tőlük is másfél méteres távolságot kell tartania. Helyszínnek pedig megfelelő a park, az erdő, vagy akár az utca is, ha ezeken a helyeken nem találkozunk tömegekkel.

A lényeg, hogy sokan ne csoportosuljunk egy helyen, és ha vége a programunknak, egyből menjünk haza.

Miért nem tiltották be a sportolást?

Első hallásra úgy tűnhet, hogy a sportolás ugyanolyan érthetetlen eleme a rendelkezés kivételeinek, mint az, hogy manikűröshöz azért a járvány ideje alatt is eljárhatunk. Orvosok egyöntetű véleménye ugyanakkor, hogy a testmozgás nem engedmény a járvány idején, hanem része a védekezésnek. Ennek két oka is van.

Egészségmegőrzés: Közhely, hogy a testmozgás ellenállóbbá teszi a szervezetet, ez pedig különösen fontos mostanság. A hosszú ideig tartó tespedés például takarékra állítja a keringést, ami kedvezőtlenül hat az immunrendszer működésére is. A mentális egészség megőrzése: Érthetőbben, a rendszeres kimozdulás segít, hogy ne kattanjunk meg. Ha már legalább egy hete él otthonába bezárva, akkor nem kell magyaráznunk, hogy miről beszélünk. Amennyiben a kedves olvasó a családjával él, akkor valószínűleg torkig van a mégoly cuki gyerekei visításával, feszült lesz párja amúgy jópofának tartott szóvicceitől, és elege van abból, hogy a vécét leszámítva soha nem lehet egyedül. Ha viszont egyedül szorult karanténba, akkor a magány nyomasztja. A kimozdulás mindkét alapesetben segít. A gyerekei levezetik odakinn az energiájukat, Ön pedig legálisan sétálhat kétméteres távolságra partnerétől. A magányosok pedig, ha távolról is, de embereket látnak, miközben már csak a környezetváltozás is sokat javít a kedélyállapotukon. Fotó: Földes András Egészségmegőrzés

A testmozgás következtében felszabaduló endorfin, dopamin, stb. pedig vidámabbá, energikusabbá, aktívabbá teszi az embert, ami aztán közvetlenül hat az egészségre, az ellenállóképességre.

A járvány okozta bizonytalanság alattomos stresszfaktor, ami szintén kihat az egészségünkre. A szabadlevegős mozgás csökkenti a stresszt is, és segíti az esti alvást is.

Mit sportolhatok az elkövetkező időben?

Jó hír, hogy a kimozduláshoz nem kell különösebb befektetés, ahogy felszerelés sem. Egy sportcipő elég ahhoz, hogy túrázzunk, sétáljunk, vagy kocogjunk. Ha van egy biciklink, akkor kerekezhetünk a városban, vagy környékén. Hegyikerékpárral, vagy országúti biciklivel pedig még izgalmasabb kalandokba bocsátkozhatunk.

A szakértők a biciklizést már csak azért is ajánlják, mert kerékpárral nehéz egymáshoz közel kerülni, a kétméteres biztonsági távolságot szinte senki nem lépi át. Fontos, hogy a versenyzőknek ugyanakkor le kell mondaniuk a bolyozásról.

Hol sétáljak, fussak, kiránduljak?

A járvány miatt még akkor is érdemes jól megtervezni a szabadidős programunkat, ha amúgy rendszeresen járunk a szabadba. Mostantól kerüljük a megszokott és népszerű kirándulóhelyeket.

Mik azok a helyek, amelyek egyből eszébe jutnak egy napos szombaton? Azokat gyorsan felejtse is el.

Budapesti viszonyaltban a Normafa, a János-hegy, a Margit-sziget, a Városliget, a Hűvösvölgy, a Hármashatár-hegy (főleg a reptér) olyan zónák, ahol biztos, hogy sok más emberrel találkozunk, és most épp ezt akarjuk elkerülni. Hagyja ki a kilátókat is, mert ezek környékén szükségszerűen tömörülnek az emberek. Nem tud felmenni egy kilátó szűk lépcsőjén úgy, hogy ne kerülne vészesen közel kirándulótársaihoz. A népszerű helyek padjain pedig mindig falatozik valaki, miközben jönnek-mennek a kirándulók.

Fotó: Földes András Kirándulás egyedül

Pro tipp: Nézzen ki olyan pontokat a turistatérképen, ahol nincs semmilyen látványosság, viszont le tud parkolni, vagy gyalog, esetleg biciklivel meg tudja közelíteni azt.

Kevésbé kell kerülni a népszerű kutyasétáltató-helyeket, ezek jellemzően ugyanis nagy mezők, ahol anélkül sétálhatunk, hogy össze kellene ütköznünk kutyás sorstársainkkal.

Miként jussak ki a zöldbe?

A tömegközlekedést csak végső esetben ajánljuk. A legjobb, ha biciklizik, gyalogol, a távolabbi helyekre pedig autóval megy. Nem kell kétségbe esnie akkor sem, ha nincs se kocsija, se kerékpárja. Ahogy csökken a városban a légszennyezettség, úgy lesz egyre több értelme annak, hogy egyszerűen az utcákon sétáljon, fusson, vagy bringázzon.

A koronajárványos korunk új sportját pedig egy kollégám mutatta be nekem, amikor a város másik végéből egyszerűen elgyalogolt hozzám, hogy munkafelszerelést vegyen át tőlem. Másfél órát sétált, útközben nem volt kitéve fertőzésveszélynek, és a végén még a munkáját is elvégezhette. Ugyanígy felfedezheti környékét biciklin, meglátogatva olyan negyedeket, ahol még sosem járt. És persze lehet kocogni is a lakóhelyünk körül, ha elkerüljük azokat a helyeket, ahol sokan gyűlhetnek össze.

Túlélőfelszerelés

A túrázáshoz fontos a térkép, különösen, ha kevésbé frekventált helyekre látogatunk. Szerencsére ehhez sem kell boltba mennie, mert a nagyobb könyvesboltok netes felületén rendelhetünk turistatérképeket is.

Elég jók a túrázáshoz fejlesztett appok is, amelyeken nem csak a térképet látjuk, hanem azt is, hogy éppen hol járunk. A szerző a Természetjáró nevű alkalmazást szokta használni, ami fenn van a Google Playen és az App Store-on is. Jó még a Bergfex appja, amelynek szintén van magyar térképe. Ezekben az appokban konkrét túraajánlatokat is találunk.

Ha kimozdulunk, legyen nálunk:

esőkabát, mert tavasszal jöhetnek váratlan záporok;

pulóver;

víz;

telefon.

Fontos, hogy bármit is csinálunk, maradjunk a komfortzónánkon belül, és ne szerezzünk sérüléseket. A kórházak leterheltek, az egészségügyi dolgozókra most a járvány elleni védekezésben van szükség, nem pedig azért, hogy kificamított bokákat, eltört lábakat tegyenek helyre. És még ha jut is önre orvos, akkor sem a legjobb időszak most kórházba járni.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

