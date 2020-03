Otthon dolgozom, tehát iszom?

Az irodai munkakörökben, amelyek a legtipikusabban tűnnek otthonról is végezhetőnek, általános társadalmi normának tűnik, hogy az emberek nem isznak alkoholt munkaidőben. Ha valaki vodkás üveget tartana az irodai íróasztalának a fiókjában, azt már jó eséllyel intő jelként kezelnénk.

Most sok, kényszerűségből otthonról dolgozó ember találja szembe magát - akár a szó szoros értelmében is - az otthoni bárszekrényében sorakozó alkoholmennyiséggel, miközben az a fajta külső kontroll, amit a munkahelyen a kollégák és a főnökök jelenléte garantál, kikerül a rendszerből.

Ráadásul a koronavírus olyan, sokak életében korábban nem tapasztalt bizonytalanságot, stresszt és magányból, vagy épp ellenkezőleg, kis helyre összezsúfolt nagy családból fakadó feszültséget hozott, amelyet akár alkohollal próbálhat oldani. Közben a túlzott alkoholfogyasztás gyengítheti az ember immunrendszerét, és hajlamosabbá teheti a tüdőgyulladásra és más akut légzőszervi megbetegedésekre, valószínűleg az épp világjárványként tomboló COVID-19 típusú megbetegedésekre is.

Mennyit lehet inni egy munkanapon vagy egy munkával töltött hét alatt akkor, ha a függőség kialakulásától tartunk? És egyáltalán, ihat-e az ember munka közben, ha otthonról dolgozik?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ egy addiktológus és egy munkajogi szakértő segítségével.

Otthon nehezen tud ellenőrizni a munkáltató

Az otthoni munkavégzéskor ahhoz képest, mint amikor az ember a munkahelyén dolgozik, csak egyetlen dolog változik: a munkavégzés helye, semmi más. Ez azt jelenti, hogy a home office-ra pontosan ugyanazok a munkajogi feltételek vonatkoznak, mintha a munkavállaló bent az irodában, a gyárban, az üzemben folytatná tevékenységét - nyilatkozta az Indexnek Goda Mark, munkajogász.

A munkahelyen pedig mindenkinek munkaképes állapotban kell lennie, ezért az alkoholfogyasztás - közvetlenül a munkaidő előtt vagy a munkaidőben - jellemzően nem fér bele.

Goda azt is elmondta, hogy az alkoholfogyasztás kérdését a Munka Törvénykönyve konkrétan nem szabályozza, nincs erre vonatkozó rendelkezés a jogszabályban. A munkavégzésre képes állapot és az alkoholizálás viszonyáról tehát az ítélkezési gyakorlat igazíthat el bennünket. Ebből a szempontból az sem mindegy, hogy ki milyen munkakört tölt be:

Nagyon nem mindegy, hogy két irodistáról, mondjuk két bérszámfejtőről beszélünk, akik névnap alkalmával egy fél deci borral koccintanak ebéd után, akár bent az irodában. Ők valószínűleg ettől még munkaképes állapotban maradnak. Sőt, mivel számítógép előtt ülve végzik a munkájukat, még munkavédelmi szempontból sem feltétlenül aggályos valószínűleg, ha egy fél deci bort elfogyasztottak. Ettől függetlenül a munkáltató természetesen jogosult például belső szabályzatban rendelkezni arról, hogy az alkoholfogyasztás a betöltött munkakörtől függetlenül minden esetben tilos.

Bár a munkáltató tolerálhatja az alkoholfogyasztást, a szakértő szerint azt is mérlegelni kell, hogy a munkáltató köteles az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. Bizonyos munkakörök esetén éppen ezért a legkisebb mennyiségű alkohol fogyasztása sem megengedhető.

Teljesen más ennek a kérdésnek a megítélése abban az esetben, ha például egy olyan fizikai munkásról beszélünk, akinek gépekkel kell dolgoznia, mert az ő esetében már akár egy fél deci bor elfogyasztása is megnövelheti egy munkahelyi baleset kockázatát.

Bár az otthoni munkavégzés lehetősége kapcsán hajlamosak vagyunk egyből irodai dolgozókra gondolni, akik esetében a munkavédelmi kockázatok jellemzően alacsonyak. De dolgozhat otthonról például egy varrónő is, akinek mondjuk van megfelelő varrógépe és technikai felszerelése, ebben az esetben pedig máris nagyobb kockázata van munkavédelmi szempontból az otthoni alkoholfogyasztásnak.

A munkáltatónak akkor, ha az ember a munkahelyén dolgozik, van lehetősége tesztelni az alkoholfogyasztást, de ha otthonról dolgozik, ez már nehezen kivitelezhető. Mivel nincsenek kollégák az otthonunkban, kevés az esélye annak, hogy ha alkoholt fogyasztunk a home office-ban, akkor lebukunk. Ennek ellenére, ha a dolog valahogy mégis kibukik (például azért, mert telefonon egy ügyfél számára feltűnik, hogy illuminált állapotban vagyunk), akkor ennek lehetnek munkajogi következményei.

Legextrémebb esetben a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése is felmerülhet.

Persze ehhez annak a munkáltatónak, aki az otthoni iszogatás miatt megválna az alkalmazottjától, a munkaviszony megszüntetését úgy kell megindokolnia, hogy ha esetleg bíróságra kerülne végül az ügy, akkor az iszogatást minden kétséget kizáróan bizonyítani is tudja.

Mennyit ihat egyébként egy nap az ember?

A WHO ajánlása szerint férfiaknál heti 20-22 egységnyi ital, nőknél ennek a fele, vagyis 10-11 ital fogyasztható maradandó egészségkárosodás nélkül. Egy ital itt kb. 20-25 grammnyi alkoholt jelent, tehát nagyjából egy felesnek, egy korsó sörnek vagy egy pohár bornak felel meg.

Ha ezt leosztjuk napi szintre, az még mindig nem kevés, férfiaknál napi 2-3 egységnyi italt is jelenthet.

Szemelyácz János addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint, amikor az ember egész nap otthon van, otthonról dolgozik és folyamatosan van számára elérhető alkohol, akkor könnyebben belecsúsztat olyan mennyiség fogyasztásába, ami már problémát jelent.

A szakértő ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a WHO ajánlása kizárólag a testi tünetekre koncentrálva lett megállapítva. Ez azt jelenti, hogy a fenti mennyiséget akár évtizedekig is ihatja valaki, anélkül, hogy mondjuk májzsugorodása legyen, de ez nem jelenti azt, hogy ez a mennyiség ne lehetne káros lelki értelemben.

Ha ezt a mennyiséget például heti két alkalommal iszom meg, akkor az már egy részeg állapotot jelent. Ha hetente kétszer részeg vagyok, akár családi körben, akár más közegben, az a testi tünetektől függetlenül is komoly problémát jelenthet

- magyarázza Szemelyácz, aki szerint a koronavírus miatt kialakult helyzetben az otthoni munkavégzés közben megszaporodhatnak a "jó, akkor most iszok valamit" alkalmak, ráadásul az egy-egy ilyen alkalommal elfogyasztott alkohol mennyisége is megnőhet.

Online "kocsmákban" lazítani meló után

Az otthonról dolgozás egyértelműen kockázatos a zugivók és azok számára, akiket a normál, munkába járós hétköznapokon a külső kontroll tart vissza az ivástól. De most, hogy a koronavírus miatt szinte az egész világ bezárkózni kényszerült,

ahogy a társas kapcsolatok megélése átköltözött az online térbe, úgy lett egy látható divatja az "online iszogatásnak”.

Azaz annak, amikor az ember a saját otthonában egymaga iszik ugyan, de különböző videócset-programok segítségével becsatlakoznak hozzá a barátai, akik szintén isznak a saját otthonukban.

Ennek a szimulált kocsmahelyzetnek japánul már saját neve is van: ez a オン飲み (azaz on-nomi). De terjed a martini és a karantén szavak angol megfelelőiből összevont "quarantini" kifejezés is, amit sokan szintén az online ivás, vagy még inkább az online koktélozás megnevezésére használnak.

Ezek a virtuális összejövetelek jellemzően munkaidő után történnek. Ez Szemelyácz szerint részben arra hívja fel a figyelmünket, hogy a szabadidő és a kikapcsolódás fogalmához a kultúránkban mennyire szorosan hozzákapcsolódik az alkoholizálás.

Összességében az látszik, hogy a világjárvány és az általa okozott gazdasági válság rengeteg feszültséggel jár, ráadásul bezárja az embereket a saját otthonaikba. Ennek a helyzetnek a két legrosszabb szélsősége, ha valaki teljesen magányos és izolálódik, vagy ha nagyon kis helyen vannak sokan összezárva egy családban. Ez a két véglet mindenképp olyan veszélyforrás, ami egészségtelen alkoholfogyasztáshoz vezethet.

Érdemes jól látható helyen gyűjteni az üres üvegeket

Szemelyácz szerint azoknak, akik számára a home office-ra való átallás az alkoholfogyasztás szempontjából kockázatot jelent, most különösen érdemes odafigyelni az elfogyasztott mennyiségre. A szakember azt ajánlja, hogy a karantén idején gyűjtsük otthon egy helyen a kiürült üvegeket, mert akkor meg lehet őket számolni és egyből láthatóvá válik, hogy valójában mennyi alkohol fogy a háztartásunkban:

Ha valaki egy nap alatt "elszopogat" egy üveg bort, az tulajdonképpen hét és fél deci, vagyis nincs négy pohárnyi sem. Az pedig, hogy valaki néhány óránként megiszik egy pohár bort, talán nem is tűnik olyan nagy számnak. De ha arra rádöbben az ember, hogy elmúlt egy hét és megivott hét üveg bort, akkor már mindenképp felfigyel a problémára.

Ezen kívül az alkoholproblémák a jelenlegi karanténhelyzetben hamar jelentkezhetnek szorongás formájában is: amikor valaki attól tart, hogy a járványügyi intézkedések miatt előbb-utóbb nem tud hozzájutni a számára szükséges alkoholmennyiséghez. Ha ugyanis az ember rendszeresen iszik, könnyen hozzászokhat egyfajta picit bezsibbadt állapothoz, "ezután pedig parázik azon, hogy mi lesz, ha ez nincs és ha szembe kell néznie a szorongásaival" - mondja Szemelyácz.

Nagyon óvok mindenkit attól, hogy mindennapi alkoholfogyasztóvá váljon. Tehát ha valakinek fontos az alkohol, akkor is tartson szüneteket, és ha korábban nem ivott a munkaidejében, csak azért, mert otthon van, nem kell feltétlenül elkezdenie inni. Saját korlátok és saját rendszer bevezetése segíthet abban, hogy az ember ne csússzon bele egy olyan állapotba, amelyben, ha nem iszik, már nem is érzi jól magát

- fogalmazta meg a tanácsait a Magyar Addiktológiai társaság elnöke. „Ha valaki eljut ebbe az állapotba, akkor nagyon gyorsan be kell húznia a kéziféket.”

