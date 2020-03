Nem indult zökkenőmentesen az idősávos bevásárlás

Támogass te is!

Kijárási korlátozást jelentett be pénteken Orbán Viktor miniszterelnök, és ez a szombattól életbe lépő korlátozás tartalmaz egy olyan kitételt is, amely szerint 9 és 12 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak a még nyitva tartó élelmiszerboltokban, patikákban, piacokon és drogériákban.

Beszámoltunk arról, hogy a Tescóban hangosbemondóval terelik az embereket, és hogy a CBA-ban voltak, akik nemtetszésüket fejezték ki az új szabállyal kapcsolatban.

Szombat délelőtt mi is megnéztük a Lehel piacot a kérdéses idősávban, de emellett sok levelet is kaptunk, amelyben az olvasók leírták, mik az első benyomásaik a korlátozással kapcsolatban.

Nem olyan vész, mama! Hát, magának nem, kapja is el akkor!

Kérdéses volt, hogy mit jelent ez majd az alkalmazottak számára, hiszen nekik kell ellenőrizni a vásárlók életkorát. Egyik olvasónknak pozitív tapasztalatai voltak:

Kicsit félve mentem be dolgozni, mert: mi van akkor ha sok "fiatal" jön 9-től délig; hogyan tartóztatják fel őket? Kellemesen csalódtam: 9-kor kb. az utolsó 65 év alatti is a pénztáraknál állt, az idősebb korosztály pedig 5-10 perc múlva kezdett megjönni. Ezalatt a pár perc alatt csak egy vásárló jött, aki csak annyit kérdezett, hogy "elmúlt már 9 óra?" és el is ment.