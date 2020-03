Duplán jártak rosszul a koronavírus miatt bezárt színházak: a bevételkiesés mértéke felbecsülhetetlen, és még az állam is hallgat arról, az új színházi törvény elfogadása után mennyi támogatást remélhetnek. Sok művész és munkatárs a teljes jövedelmét elveszítette, és más rossz hatások is várhatóak, eközben az állami segítségnyújtás módja is aggályos.

