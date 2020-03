Az országúti kerékpárosok is versenyek nélkül maradtak a koronavírus-járvány miatt, de az edzésekkel azért nem álltak le, sőt, hatalmas távokkal egymásra licitálnak. Valószínűleg most Filutás Viktor az edzéskirály, szombaton 402 kilométerig jutott. A pályán és országúton is versenyző bringás Budapestet elhagyva az Isaszeg, Nagykáta, Jászberény, Jászfényszaru által határolt pályán körözött.

Kapcsolódó Brutális, 402 kilométeres edzést nyomott le egy magyar bringás A verseny nélkül maradt kerékpárosok edzéseken licitálják felül egymást. Most Filutás Viktor hozott össze egy mamuttréninget.