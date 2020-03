Közveszéllyel fenyegetés miatt indult nyomozás Mohács MSZP-s polgármestere, Csorbai Ferenc ellen, aki korábban azt állította, a város a koronavírus gócpontjává vált, írja a Pécsi Újság.

A lap szerint Csorbait egy magánszemély jelentette fel, miután egy Facebookra feltöltött videóban arról beszélt, egy igazolt koronavírusos van Mohácson, de az a személy akár száz emberrel is találkozhatott, így a város koronavírus-gócponttá vált. Emiatt több megbetegedés is várható a városban, az is lehet, hogy helyi karantént is el kell majd rendelni, mondta a videóban.

Az operatív törzs cáfolta a polgármester kijelentéseit, a rendőrség pedig nyomozást indított.