A koronavírus-járvány terjedése miatt a felhasználók az online piactereken is egyre jobban keresik az egészségügyi termékeket, tartós élelmiszereket, a home office elterjedése miatt pedig az elektronikai cikkek forgalma is nő. A maszkok jelentősen drágultak, és a gyógykészítmények leírásában is előfordulnak valótlanságok, de figyelik az etikátlan hirdetéseket.

Kapcsolódó Maszk, laptop, burgonya: ezeket vennénk a neten De kutyakajából és görkorcsolyából is többet rendelünk online. Van, aki a nagymamájának is a futárral veteti meg a maszkot.