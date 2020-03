Vasárnaptól újra közlekedhetnek bizonyos buszjáratok is, a földalatti- és vasúti közlekedés pedig már szombaton újraindult. Hupej tartomány kormányzata azt is közölte, hogy hétfőtől zöld lámpát kapnak egyes bevásárlóközpontok, illetve vásárlóutcán lévő üzletek is. A várost a vesztegzár óta folyamatosan élesztik újra, a teljes feloldást április 8-ra tervezik.