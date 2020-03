Végre valami jó: mostantól este 7-kor is világos lesz

Hány óra is van? Miért mutat a falióra mást mint a mobil? Ami addig 10 óra volt, az most miért 11? Ha a mai reggel kicsit furcsán is indul, hamar belszokik, meglátja. Ma hajnalban átálltunk a nyári időszámításra. Éjjeli 2-kor 3 órára álltak át az órák, a mobilok ezt már automatikusan megteszik.

Az óraátállítás miatt változik egyes tömegközlekedési járatok menetrendje, írja az MTI. A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. tájékoztatása szerint a nyári időszámítás jelenleg a világ több mint száz országában egységesen elfogadott. A módszer alapja, hogy ha a lakosság szokásos ébrenléti ideje megközelítően egybeesik a természetes világosság idejével, akkor kevesebb mesterséges fényt kell használni. A napéjegyenlőséghez közeli tavaszi óraállítás utá kisebb mértékben csökken a kora esti időszakok terhelése, amikor egy órával később kapcsoljuk fel a villanyt.

Az Európai Unió döntése értelmében 2020-tól kezdődően a tagállamok határozzák meg, hogy a téli és a nyári időszámítás egységes váltogatása helyett melyiket alkalmazzák véglegesen. Az alváskutatók régóta az óraátállítás ellen vannak, mert az ébredési és elalvási idők évenként kétszeri drasztikus módosítása teljesen megzavarja a szervezetünket, amely a napsütés természetes változásaihoz próbál igazodni.

Az órák előreállítása miatt változnak a menetrendek a tömegközlekedésben. A MÁV közlése szerint az eredetileg 2 és 3 óra között induló belföldi személyszállító vonatokat 3 órakor indították el. Azok a belföldi vonatok, amelyek 2 óra előtt indultak, már a nyári időszámításnak megfelelően, 60 perccel később érkeztek a következő állomásra.

A jelenleg csak belföldön közlekedő Dacia nemzetközi vonatot Lőkösháza állomáson érte az óraigazítás. A vonat Lőkösházáról már a nyári időszámítás szerint 3 órakor indult a Keleti pályaudvarra. A München és Budapest között közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonat pedig körülbelül egy órával később érkezik meg Budapestre vasárnap délelőtt.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az óraátállítás miatt a 918-as, a 938-as, a 940-es, a 943-as, a 948-as, a 956-os, a 964-es, a 980-as, a 990-es, a 992-es, a 994-es, a 996-996A, a 998-as és a 999-es busz esetében egy-egy indulás időpontja változik.