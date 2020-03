Áprilistól a kerékpáros hálózat gyors bővítését tervezi a főváros

A fővárosi önkormányzat szakmai stábja elkezdte kidolgozni a kerékpáros hálózat gyors bővítésének stratégiáját, ami a lecsökkent közúti forgalom mellett is biztonságos és komfortos feltételeket teremt.

– nyilatkozta lapunknak Balogh Samu, a főpolgármesteri iroda kabinetfőnöke. Hozzátette, hogy folyamatosan elemzik a kialakult közlekedési helyzetet: a közúti forgalom előbb kb. 60%-ra, majd a múlt héten kb. 50%-ra esett vissza. Megkezdték az új kerékpáros útvonalak kiválasztását, az ideiglenes beavatkozások előkészítését. Balogh elmondása szerint a kerékpáros útvonalak megnyitását a jó idő megérkezéséhez tervezik igazítani,

így a szokatlanul hideg idő elmúltával, április elején lesz esedékes.

A kabinetfőnök hozzátette: a város vezetése a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a veszélyhelyzet kezdete óta szorgalmazza, hogy a közösségi közlekedéssel szemben – ideiglenesen – alternatívát kell kínálni a város lakóinak. Sokan váltottak autóra, ám ez a megoldás egyrészt nem áll mindenki számára rendelkezésére, másrészt a város sem készíthető fel erre teljesen (például a parkolóhelyek véges száma miatt). Ezért nagyon fontos, hogy azoknak, akiknek feltétlen szükséges mozogniuk a városban, valós alternatíva legyen a biciklizés is a városban.

Ennek érdekében a főváros a veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdve igyekszik segíteni a kerékpáros közlekedést: szimbolikus, havi 100 forintra csökkentették a MOL Bubi közbringarendszer használati díját, valamint bevezették a Bubi online regisztrációját is, ezzel is csökkentve a személyes találkozások számát. Mindemellett Balogh szükségesnek látta kiemelni: továbbra is mindenkit arra kérnek, maradjanak otthon, ha tehetik. Ők azon dolgoznak, ha valakinek feltétlen szükséges közlekednie, akkor a kerékpár egy elérhető és biztonságos opció legyen.

Az, hogy nagyjából milyen új kerékpáros útvonalak nyílhatnak, fogódzót adhat a Magyar Kerékpárosklub korábbi levele a főpolgármesternek, amiben ilyen javaslatokat tesznek. A főpolgármesternek adott listában Budapest hiányzó kül- és belvárosi kapcsolatait, forgalomcsillapítási céljait, illetve a belvárosi metrópótló buszok elkerülését segítő, gyorsan és költséghatékonyan kijelölhető útvonalakat helyezték előtérbe.

A szervezet honlapján hosszan és részletesen felsorolják a már tervvel rendelkező, könnyen megvalósítható fejlesztéseket, mint például a Baross utcában, a Vágóhíd utcában vagy a Tétényi úton; a megtervezendő, de egyszerű beruházásokat (pl a Dohány utcában vagy a Belgrád rakparton); az ideiglenes kerékpársávok tesztjét (például a Nagykörúton végig); vagy további egyirányú utcák megnyitását a kétirányú kerékpározásnak.

Mint arról beszámoltunk, a fővárosi kerékpárutakról és a közparkok állapotáról, újak szükségességéről írt hosszú Facebook-bejegyzést Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Mint írja,

sok város ideiglenes kerékpársávokkal segíti a megnövekedett kerékpáros forgalmat: a többsávos utakon egy vagy akár több forgalmi sávot kerékpársávvá alakítanak, eddig hiányzó közvetlen összeköttetéseket nyitnak meg és jelzőlámpa-rendszereket hangolnak át a kerékpárosok igényeinek megfelelően.

Szerinte Budapesten is új szemléletre van szükség.

(Borítókép: Bődey János / Index)

