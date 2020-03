100 százalékos fizetésemelést követel az ellenzék az egészségügyi dolgozóknak

Közös Facebook-poszttal és (nemsokára kezdődő) sajtótájékoztatóval jelezte álláspontját a magyar parlamenti ellenzék. A posztot pontban fél kilenckor tette ki az MSZP-től kezdve a Lehet Más a politikán át a Jobbikig az összes parlamenti ellenzéki párt (Momentum, Demokratikus Koalíció).

Mint írják,

közös érdekünk, hogy megfékezzük Magyarországon a koronavírus-járványt. Az Orbán-kormány eddigi intézkedései nem szolgálják megfelelően a magyar emberek – különösen a frontvonalban hősies munkát végzők és az állásukat elvesztő dolgozók – érdekeit.

A koronavírus-törvénnyel kapcsolatban azt vetik Orbán Viktor szemére, hogy "még ebben a nehéz helyzetben is hatalma totális kiterjesztésén és újabb ellenségkép gyártásán mesterkedik".

Az ellenzék azonban, ezért azt követeli, hogy a felhatalmazás korlátozott időre vonatkozzon, és közösen azt javasolják a kormánynak, hogy rendelje el:

az egészségügyi dolgozók százszázalékos béremelését;

a szociális juttatások emelését;

a családok, a munkahelyüket elvesztők, az idősek és a nyugdíjasok fokozott védelmét;

a munkahelyek megtartását, a kis- és középvállalkozások megsegítését.

Az öt ellenzéki, frakcióval rendelkező párt hétfőn sajtótájékoztatót tartott a Parlament előtt a Kossuth téren. Hétfőn a parlament szavaz a koronavírus-törvényről, amiről egységes álláspontot fogalmaztak meg a nem kormánypárti pártok.

Nem tudják támogatni a kormányfőnek - időkorlát nélkül - rendkívüli felhatalmazást adó törvényt.

Harangozó Tamás MSZP-s képviselő azt mondta, ahogy eddig a hiteltörlesztések és a végrehajtások felfüggesztését meglépte a kormány, ezt az utat várják el tőle a jövőben is. A Nézőpont Intézet hétfő reggel közölt felmérésére hivatkozva Harangozó kijelentette, hogy a lakosság 40 százaléka azt szeretné, ha a koronavírus-törvényben a kormánynak adott rendkívüli időszak június 30-ig tartana.

Azt kérte a kormánytól, hogy emelkedjen felül a politikai beidegződésein, és hogy a döntéseiben végre négymillió magyar állampolgár (a nézőpontos 40 százalék) akarata is érvényesüljön. Megmaradhat a kormány nagyon széles hatásköre, de kerüljön bele, hogy valamilyen határidőhöz kötődjenek az intézkedések, mondta Harangozó.

Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke igent mondott a "közös küzdelemre", de "nemet Orbán teljhatalmára". Mint mondta, ők minden kompromisszumra nyitottak, de szerinte a kormányfőnek most fontosabb az ellenséggyártás, a megosztottság, mint hogy eredményeket érjenek el.

Azt mondta, más országok, például Ausztria, vagy Lengyelország is a nemzetgazdaságuk egy jelentős részét fordítják a koronavírus elleni harcra, de Magyarországon ez csak a GDP 0,5 százalékát teszi ki.

Ez több, mint kevés. Segítse Orbán Viktor a magyar emberek megélhetését! - mondta.

Lukács László, a Jobbik képviselője szerint pártja eddig is a legszigorúbb intézkedéseket kérte a kormánytól, akár a házi karanténnal, akár az iskolák bezárásával kapcsolatban, vagy a maszkok kültéri viselésével kapcsolatban, de most is a legszigorúbb intézkedést várják el, amikor a demokráciát védeni kell.

A Jobbik csak akkor támogatja a kormányt, ha határidőt vezet be, ami a kormány ellenőrizhetőségét garantálja, mondta. A kormánynak hallgatnia kellene a józan emberek követeléseire, és Orbán ne csináljon itt királyságot.

Most is itt vagyunk, pontosan tudják a képviselők, hogy a demokrácia alapelve a parlament működőképessége, ezért racionális a határidő bevezetése.

Azt mondta, hogy mindazon kormányzati szereplők, kormánypárti képviselők, akik szerint az ellenzék csak valamilyen befolyásolás sugallatára kezdte követelni a határidőt a koronavírus-törvénnyel kapcsolatban, hazudtak, hiszen az egyeztetéseken mindvégig felmerült a határidő.

Varju László, a Demokratikus Koalíció képviselője szerint minél nagyobb a baj, annál nagyobb szükség van együttműködésre. A kormánynak most mindent el kellene követnie, hogy a bajt kisebbítse.

A DK támogatják a törvényt, de csak négy feltétellel:

kell az időkorlát,

szükséges és arányos legyen,

az ellenzék jogát biztosítani kell hogy az Ab-hoz fordulhasson,

nem korlátozhatja a sajtó szabadságát.

Enélkül semmiképpen sem támogatják.

Továbbá szerinte a törvényhez az ellenzéke lejárató kampány is társul, ami megint csak elfogadhatatlanná teszi a törvényt.

Csárdi Antal, a Lehet Más a Politika frakcióvezető-helyettese is ragaszkodik az időkorlát beillesztéséhez. Szerinte nem áll fenn az a veszély, hogy a 200 fős parlament ne tudna összeülni, hogy meghosszabbíthassák a törvényt, ha annak lejár a határideje. A határidő semmilyen mértékben nem csökkenti a hatékony fellépést a vírussal szemben, mondta.

Hajnal Miklós szerint egyetlen más országnak sincs szüksége olyan felhatalmazásra, amelyre Orbán Viktor vágyik. "Tud ülésezni a román, lengyel parlament, itt hamis kifogásra hivatkozva akarják a demokráciát kicsinálni". Tegye a kormány lehetővé az online ülésezést, és hogy együtt tudjanak fellépni a járvány ellen, mondta.

Szél Bernadett független képviselő szerint a kormány stratégiája az, hogy valamiből túl kevés van, van, amiből meg túl sok. Maszkból kevés, rossz vitából meg sok. Szerinte a törvény nem szolgálja a hatékony fellépést, és minden azzal kapcsolatos vita pusztán hatalomtechnikai manipuláció a kormány részéről.

Nagyon nagy a baj, közérdek, hogy a parlament ülésezni tudjon. Digitális működésre át kellene térnie a parlamentnek, mondta. Ha az egész országtól azt kérjük, hogy otthonról dolgozzon, akkor a képviselők is tudnak majd otthonról dolgozni, mondta.

Megemlítette, hogy Szlovákiában éppen egy gazdasági mentőcsomagot terjesztettek a parlament elé, ami a fizetések 80 százalékát átvállalja a munkáltatóktól. Ők is erről szeretnének vitatkozni, és hogy mit tudnak adni az egészségügyi dolgozóknak.

Szél szerint a kormánypárt fanatizálja a szavazótáborát, ami gyengíti az országot.